Şenol Güneş'ten şoke eden sözler! Göztepe mağlubiyeti sonrası gemileri yaktı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını vurgulayan Güneş, "Kazanmak isteğiyle buraya geldik ancak tam bir hayal kırıklığı içinde dönüyoruz. Rakibe cevap vermek isterken çok top kaybı yaptık. Göztepe 10 kişi kaldı ve biz kaleye gidemedik. İkinci yarıda 3 değişiklik yaptık, kısmen o zaman atak yaptık. Rakip çok istedi. Bu akşam 2 gol yedik, top kayıplarımız oldu. Top kazanma işini de iyi yapamadık, kötü bir mağlubiyet oldu. Bu sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz” dedi.

“RAKİBE KARŞILIK VEREMEDİK”

Göztepe’nin kendilerinden daha fazla istekli olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Rakibin istekli oyununa cevap veremedik. Rakip dirençliydi. Beklemediğimiz şekilde 2. golü yedik. Alınan sonucun sorumlusu benim. Oyuncularıma bir şey diyemiyorum. Başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Oyunculara görev veriyorsak bu kararlar bana aittir ve seçimlerim yanlış olmuştur. Biz de savaşmalıyız ama Göztepe’nin oyununa karşılık veremedik. Takım içerisinde olumsuzluk var, olumsuzluğu çözmek için bazı kararlar almak gerekiyor. Oyuncuların durumuna bağlı olarak takım bu haliyle gitmiyor. Birkaç haftadır bunu görüyoruz. Oyun anlayışımızda maalesef mesafe alamadık. Bugün önde baskı yapamadık, defansta basit hatalar yaptık. Hücumda da etkili olamadık. Sık sık bunları yaşıyorsak iyi bir görüntü çizmiyoruz demektir. Yeni bir kararlara ihtiyacımız var. Bunu bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

Çok kayıp yaşadıklarını dile getiren Şenol Güneş, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Şikayet etmek yerine yeni kararlar almak zorundayız. Alacağımız kararlarla sahaya hangi 11’i çıkaracağız ve maça hangi kadroyu çıkaracağız göreceğiz. Bugünkü oyunda kendi kendime kızdım. Çaresizlik hissediyorum, bunu oyuncalar da hissediyor. Bu daha da kötü. Alacağımız kararlar daha başarılı olmak için olacak.”