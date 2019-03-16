Şenol Güneş'ten taraftara mesaj: Kalbim de sevgim de temiz

İlk yarıdaki oyundan memnun olmadıklarını belirten Güneş, "Başlangıçtaki oyuncularımız ile hayata geçen oyun örtüşmedi. Rakibin kenarlardan gelen toplardaki zaaflarını biliyorduk. Ayağa oynanan paslarla etkili olabileceğimizi düşündüğümüz için pas da yapalım dedik ama 1 pozisyon oldu. Sızmalar yapma şansımız olabilirdi, bunları yapamadık. Adriano oyundan çıkınca ne önde, ne geride oyuncumuz kalmadı. Necip'in de sakatlığı olunca, bir başka değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Defansı sürekli değiştiriyoruz, bugün de değiştirdik, birkaç kez değiştirdik. Ne hücum ettik, ne savunma yaptık. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular olmasına rağmen top kayıpları eksik oldu. İlk yarıda tamamen yanlış bir oyun vardı. 2. yarıda daha etkiliydik, oyunun kontrolü bizdeydi, yine de düşündüğümüz oyun olmadı. Rakibin savunma yönünü iyi oynaması oyunun durmasını sağladı. Pozisyon zenginliği az olarak kazanmak önemliydi ama oyunun daha iyi olmasını ben de bekliyordum. Oyuncuların maçın şartlarına uyum sağlaması önemliydi" ifadelerini kullandı.

"NE HÜCUM, NE SAVUNMA İYİ AMA KAZANDIK"

Daha iyi oynamaları gerektiğini söyleyen deneyimli hoca, "2. yarıda sol ayaklı oyuncumuz yoktu. Bu konuda sıkıntı yaşarken kazanmamız önemliydi. Taraftara oyun olarak daha iyi bir oyun vermemiz gerekirdi ama isteğiimiz vardı. Topa sahip olduk, orta açtık ama ne kadar etkili olabildik. Orta açıyorsun da, nereye açıyorsun. Sayılar önemli ama, önemli olan verimli oynamak. Teknik kapasitesi yüksek oyuncuların baskı altında dönmesi lazım, rakip bizden daha iyi pas yaptı. Bunlar tartışılacak şeyler. İlk yarı ne hücum, ne savunmada yoktuk ve buna rağmen kazandık" diye konuştu.

"KALBİM DE TEMİZ; GÖNLÜM DE TEMİZ"

Taraftarlara şarkı üzerinden mesaj yollayan teknik direktör, "Taraftarın tavrı üzüntü verici. Sevgilerin karşılıklı olduğu yerde biraz daha dikkatli olunmalı. Sinan Akçıl'ın bir şarkısı var. Şarkıda 'Kalbini bana verdiğin için çok teşekkür ederim sevgilim" diyor. Onu dinleyince taraftarı değerlendiriyorum, kalbim de temiz, sevgim de temiz" dedi.

