Şenol Güneş'ten, Ümit Milli Takım'a destek

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 10'uncu maçında Andorra'yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası Ümit Milli Takımı'nın maçını da seyretmek için Andorra'da kalmıştı. Yarın oynanacak müsabakayı izleyecek olan tecrübeli teknik adam Ümit Milli Takımı'nın son antrenmanını yerinde takip etti ve idman öncesinde takıma bir konuşma yaparak başarılar dileğinde bulundu.
2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme 6'ncı maçında yarın deplasmanda Andorra ile mücadele edecek olan Ümit Milli Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Ümit Milliler, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde maçın oynanacağı Estadi Nacional stadında son çalışmasını gerçekleştirdi.
Ümit Milli Takımı'nın deplasmanda Andorra'ya konuk olacağı karşılaşma yarın TSİ 20.00'de başlayacak.
(DHA)
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