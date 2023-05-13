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Şenol Güneş'ten yabancı kuralı açıklaması! "Asıl sorunu kaçırıyorsunuz..."

13.05.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, kritik toplantıda bir araya gelmiş ve yabancı kuralıyla alakalı yeni kararlar alınmıştı. Konuyla alakalı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Şenol Güneş'ten yabancı kuralı açıklaması! "Asıl sorunu kaçırıyorsunuz..."

Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF arasında gelecek sezon uygulanacak yabancı yönetmeliği konusundaki görüşmeden ön sonuç çıktığı Bu sezon uygulanan 8 artı 3 şeklindeki 14 yabancılı sistemin gelecek yıl da uygulanması konusunda fikir birliğine varıldığı öne sürülürken, konuyla alakalı olarak gelecek hafta resmi açıklamanın yapılacağı iddia edilmişti.

Depremzedeler için Azerbaycan ekibi Sabah FK ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Anlamlı maç öncesi teknik direktörü Şenol Güneş, bu konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Güneş yaptığı açıklamada "Olayın özünü yakalamadan yabancı sayısını konuştuğunuzda asıl sorunu kaçırıyorsunuz" dedi.

"YABANCI OYUNCUYA KARŞI DEĞİLİM"

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"Olayın özünü yakalamadan yabancı sayısını konuştuğunuzda asıl sorunu kaçırıyorsunuz. Futbol bir bütündür. Bizde hep yabancı oyuncu ve hakem konuları konuşulur. İyi bir yabancı oyuncuyu çok para vererek alacaksınız, peki kulübün mali yapısı buna uygun mudur? Uygunsa alsın. Kulüplerin mali ve idari yapılarının oturması gerekiyor. Ülkemizde oturdu mu, sıkıntılı. Yabancı oyuncuya tamamen karşı değilim."

"BÖYLE ŞEY OLMAZ"

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Yabancı sayısını belirmeden önce yapılanmaya gidilmeli. Beş yıllık plan olursa on bir tane oyuncuyla başlayalım, beş sene sonra yediye inelim. Alınan yabancı oyuncuları sahada oynatalım. Formda bir yabancı oyuncum var, diyorum ki “Seni oynatamam çünkü sen statüye uygun değilsin” böyle şey olmaz."

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