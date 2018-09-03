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Şenol Güneş Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'a sinirlendi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.09.2018 08:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçı esnasında Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'a patladı. Şenol Güneş, oyunun durduğu esnada umursamaz ve ağır tavırları nedeniyle Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'a sert tepki gösterdi.

Şenol Güneş Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'a sinirlendi!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçında iki yıldıza çok sinirlendi ve yanına çağırdı. İşte detaylar...

KARIUS FORMAYLA TANIŞTI

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius, Bursaspor mücadelesiyle birlikte siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi. Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından Liverpool'dan Loris Karius'u transfer eden Beşiktaş'ta, Alman file bekçisi Bursaspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Partizan ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan ve Antalyaspor ile Partizan'la iç sahada oynanan karşılaşmalarda kadroda olmayan Tolga Zengin'in yokluğunda, Bursaspor mücadelesinde kaleyi Loris Karius korudu. Transferin son gününde siyah-beyazlı takımın Torino'dan kadrosuna kattığı Adem Ljajic de kadroda yer alırken, bu futbolcu karşılaşmaya yedek olarak başladı. Karius ilk yarıda net bir gol pozisyonunun önledi.

Alman file bekçisi rahat bir maç çıkaramadı. İlk yarıda çok net bir pozisyonu kurtaran Karius'u arka tribünden atılan cisimler epey rahatsız etti. Karius kale atışını kullanacağı sırada atılan bir cismi sinirli bir şekilde kenara savurdu.

LJAJIC KULÜBEDE BEKLEDİ

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Adem Ljajic, mücadeleyi yedek kulübesinden seyretti. Şenol Güneş ona bu maçta takımla fazla çalışamadığı için şans veremdi.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçında iki yıldıza çok sinirlendi ve yanına çağırdı.Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile karşılaştığı maçın 30. dakikasında Şenol Güneş adeta küplere bindi. Tecrübeli çalıştırıcı mücadelenin 30. dakikasında Tolgay ve Oğuzhan'ı yanına çağırarak sert bir şekilde uyarılarda bulundu.

TOLGAY'A PATLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçında oyunun durduğu anlarda orta sahada forma giyen Medel-Tolgay-Oğuzhan üçlüsünü yanına çağırarak uyarılarda bulundu. Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyunun durduğu her an futbolcuları yanına çağırarak uyarılarda bulundu. Su molasının verildiği sırada bütün takımın yanına hızlıca gelmesini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına uyarıda bulunurken, 31. dakikada Bursasporlu Furkan'ın sakatlandığı sırada Medel-Tolgay-Oğuzhan üçlüsünü yanına çağırdı. Medel ve Tolgay'ın yanına geldiği sırada uyarılarını futbolculara aktaran Güneş, Oğuzhan'ın ağır hareket etmesi üzerine oldukça sinirlendi ve bu futbolcunun çabuk hareket etmesini istedi. Tolgay'ın umursamaz tavırları Güneş'i daha da çok öfkelendirdi. Güneş "Bir şey anlatıyorum beni dinle" diyerek oyuncusuna çıkıştı.

Oğuzhan Özyakup, geçen haftaların aksine iyi bir futbol ortaya koydu. Kaptan, Babel'in golünde ona akıl dolu bir asist yaptı.

(Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş oğuzhan özyakup tolgay arslan Beşiktaş

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