Şenol Güneş Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'a sinirlendi!

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KARIUS FORMAYLA TANIŞTI

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius, Bursaspor mücadelesiyle birlikte siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi. Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından Liverpool'dan Loris Karius'u transfer eden Beşiktaş'ta, Alman file bekçisi Bursaspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Partizan ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan ve Antalyaspor ile Partizan'la iç sahada oynanan karşılaşmalarda kadroda olmayan Tolga Zengin'in yokluğunda, Bursaspor mücadelesinde kaleyi Loris Karius korudu. Transferin son gününde siyah-beyazlı takımın Torino'dan kadrosuna kattığı Adem Ljajic de kadroda yer alırken, bu futbolcu karşılaşmaya yedek olarak başladı. Karius ilk yarıda net bir gol pozisyonunun önledi.

Alman file bekçisi rahat bir maç çıkaramadı. İlk yarıda çok net bir pozisyonu kurtaran Karius'u arka tribünden atılan cisimler epey rahatsız etti. Karius kale atışını kullanacağı sırada atılan bir cismi sinirli bir şekilde kenara savurdu.