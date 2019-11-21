Şenol Güneş'ten Jose Mourinho sözleri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Formu'nda açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, yorgunluğun aklına gelmediğini sadece oturduğu zaman uykusunun geldiğini dile getirdi. 2022'de final oynamak istediklerini ifade eden Şenol Güneş, "Küçük bir dünya kupası maketi aldık. Herkese onu veriyorum. Başkanıma da vereceğim. Yolculuk devam edecek. Bizde gönül sevdası, iyi niyet var. Biz onları vermeye çalışıyoruz. Ekonomi çok anladığım bir şey değil. 51 senedir bu işin içindeyim. Çok çalıştığım yönetici, kulüpler var. Olur da bir tanesine borcum varsa söylesin. Bazen paracı diyenler vardı. Onlara söylüyorum varsa borcum ödeyeyim. Ben haklarımı helal ediyorum. Futbola başlarken, işi gücü olmayanların işi olduğunu bilerek başladım. Parke taşlarda, kağıttan, tenekeden toplarla. O zamanlar futbol işi, gücü olmayanların uğraştığı bir şeydi. 'Bunun işi, gücü yok top oynuyor' derlerdi. Biz hem okuduk hem de top oynadık. Futbol hayatımın en güzel yıllarında öğretmenlik yaptım. Trabzonspor ile en iyi olduğum dönemde olağanüstü çalıştım. Yemek yemeyip, antrenman yapıyordum. O dönemde okulda devamsızlıktan kalma durumunuz oluyordu. İstenmeyen, değer verilmeyen bir dönemden, manken gibi çocuklar parası var gibi bir duruma geldi. O gün yok dedik, bugün çok dedik. Bugün Fatih mi yaptı, Lucescu mu yaptı diye adam arıyoruz. Hep birlikte, biz yaptık. Bırakacağımız izler bunlar olmalı. Ben başlarken bu desteği görmedim. Ben bu desteği vermeye çalışıyorum. 'Kanun hükmünde kararnameler futbola niye soktunuz' diye sordum. 'Kulüpteki yönetimleri hataya soktunuz' dedim. Anlaşma yapıyorsunuz, yabancı oyuncu 1 milyon alıyor, Türk oyuncu 100 bin Euro alıyor. Sonra bu parayı TL'ye çevirirken Türk oyuncuya sana 400-500 bin verelim diyorsunuz. Türklük aşağılanacak bir şey mi? Dünya arenasında futbol olarak eksiklerimiz var. İyi yönlerimiz de var ama eksiklikleri göreceğiz. Roco'ya 1 milyon verip, Güven'e vermiyorsunuz. Bunlar karışırsa futbolda dengeleri bozarsınız. Para insanı bozar derler ya, hakikaten öyle. Para yokken biz daha keyifle oynuyorduk. Bizim takımda yapmaya çalıştığımız o. Keyifle yaparsanız zaten para gelecektir. Hayatımın en başarılı döneminde elimden parayı aldılar. Ben en çok parayı şimdi kazanıyorum. Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor. Ekonomik dengeler her şeyi bozar. Futbolda maça futbol olmalı, para araç olmalı. Ama daha sonra para yüzünden içeri girdi. Benim zamanım az olduğu için bir şey olmaz. Futbol paraya ihtiyaç duyar. Kulüplerin büyüme sancıları bu. Futbolun birçok tarafı var. Bende dahil bu işi yapanlara söylüyorum. Futbolcu bir ev almak istiyor, ailesini içine koymak için. Birden bire 1 milyon Euro alıyor. Siz düşünün ki ekonomiciler olarak size 10 milyon, 100 milyon veriyorlar. Siz düşünüyorsunuz bu parayı ne yapayım diye. Bu bir iştir. Futbolcudan; ailesi istiyor, arkadaşı istiyor. Evlenmesi gerekiyor, oynaması gerekiyor. Futbolu zenginleştirmek lazım. Sadece oyun değil. Değer kazanmak lazım. Değer para getirir, Ama para değer getirmez. Sadece para ile kendine yer edinmeye çalışan yok olup gitmiştir. Yeni neslin iyi geldiğini düşünüyorum. Oturmayı, kalkmayı, konuşmayı, çok iyi biliyorlar. Ama onları da bozacak olan yine budur" diye konuştu.

"KONUŞMALAR HEP DOĞRU AMA UYGULAMA YANLIŞLARI VAR BİZDE" Şenol Güneş, bazen hızlı konuştuğunu bazı insanların anladığını bazılarının ise 3-5 yıl sonra anladığını ifade ederek, "Ben de bunu anlamıyorum. Oyunculara , antrenörlere vergi koyun, herkes rahatlasın. Birey kendisini sorunlu hissetsin. Vergiyi ben vereyim. Senle başlayalım dediler; olur dedim. Burada konuşmalar hep doğru ama uygulama yanlışları var bizde. Ben yapmaya çalışıyorum. Başarılı sonuçlar aldığım için olağanüstü bir sevgi var. Bunu parayla satın alamazsınız. Biz bir boşluk yarattık onu kapatamıyoruz. Beklentiyi büyütüyoruz. Kaybetmeyi de kazanmayı da göze alırız. Öğrenmeyi öne almalıyız. Sizin değerleriniz arttıkça rakam büyüyor. Peki üretimde, yatırımda ne yapıyorsunuz ona gelelim. Üretimde sıkıntımız var. Yeni oyuncular çıkarabilmek için akademi dediğimiz fabrikalar yapmak zorundayız. Tarıma, sanayiye, enerjiye, denizciliğe hepsine veriyorlar. Futbola da verin. O da bir yatırım. Cenk 20 milyona, Yusuf 10 milyon küsüre gitti. Onlar gidince döviz geliyor. Yabancı gelince döviz gidiyor. Hani biz ekonomiyi koruyorduk. Ben mükemmel bir insan değilim. Ben bir hizmet yapıyorum. Gelecek olanlar iyi olsun diye yapmamız lazım. Ronaldo'nun yanında 20 insan çalışıyor, bizim bir tane yok. Doğaçlama geliyoruz. Benim dünya kupasına giden dedem yoktu. 48 yıl sonra gittik, pişman olduk. Gideriz ama şampiyon olmamız lazım diyorlar. 3 ay önce bu takımdan bir şey olmaz diyordunuz. Sen benim ailemi, çocuğumu, futbolu sevenleri üzemezsin. Ben 5 yaşında aileme baktım. Benim insani rakamlarla ilişkim var. Futbolculara yanlış paralar verip onları yanlışa itiyoruz. Hem oyunculuğunu kaybediyor hem parayı. 4 büyüklerin 10.5 milyar civarında. Batık durumda görüntü itibarıyla. Kadroyu oluşturanlar ne? Oyuncular. Bunlar yabancı. O zaman eğitmeyelim, yabancı getirelim Yine borç yapalım: Bugünü kurtaralım. Personelin, oyuncunun parasını vermem, gider tatil yaparım. Sonra ibra mibra konuşulur, bunlar unutulur gider" şeklinde konuştu.

"SİSTEM DEĞİŞTİ DİYE GÖSTERİYORSUN AMA İNSAN DEĞİŞMEDİ" Kulüp altyapılarına harcanın para ile yapılan işlerin sağlıklı olmadığını vurgulayan Şenol Güneş, "Finans antrenörün çalışmasını etkiler. Para yokken bir sistem var. Para girince aynı sistemle devam etmek istiyoruz. Mümkün değil. Sistem değişti diye gösteriyorsun ama insan değişmedi. Kulüplerin 100 milyon borcu var. 200 milyon verin borç 200 milyon olur. Hem günü hem de geleceği kurtaracağız. Başkan bize sağ olsun her şeyde destek oldu. Çalıştığın yerde mutlu olacaksın. Mutluluk bozulduğu zaman dengeler bozulur. Ben o keyfi alıyorum şu anda. Maaşım ay başında yatıyor. Ben bakmıyorum bile. Öyle bir güvensizlik yok ki. Para benim için ikinci planda. Kulüplere iyi paralar gidiyor. Ancak iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Arda önemli bir oyuncu. Biz onu yok ettik. Tek başına yapmadı, hep birlikte yaptık. Evet hataları var ama hep birlikte yaptık. Yaş itibarıyla bir yere geldi, form olarak olursa tabii ki oynar. 15 yılda ürettiğimizi 2 yılda tükettik. Barcelona'da onu ziyaret edip, evinde kalanlar kötü olduğu dönemde televizyonlarda konuşuyorsa iyi bir şey değil. Biz yol göstericiyiz. Bunları tüketmeyelim" ifadelerini kullandı.

"ALDIĞINIZ PARA KURUMU YOK ETMEMELİ" Şenol Güneş, çalıştığı kulüplerde para konusuna girmeden fikrini söylediğini dile getirerek, "Başkan, yönetim hoca oyuncu bu düzenin bozulmaması lazım. Ben Nihat Bey ile arkadaşlık yaparım, gezerim ama başkanımdır. Başkan beni yönetir ben de oyuncuyu yönetiyorum. Bu düzen bozulmamalı. Başkan oyuncunun işine karışırsa, oyuncu da ona karışır. Ben giderim başka yere karışırım o zaman olmaz. Beşiktaş'tan ayrılmak isteyenlere alet olduk. Antrenörün görevi, kaynakları kısıtlı olan bir yerde üretimi, parayı, değeri arttırabilmektir. 5 oyuncuya 50 milyon verdiniz şampiyon oldunuz, tamam ama giren para ne oldu kulübe. Aldığınız para kurumu yok etmemeli. Ama yönetimde keyfi olmamalı. Son dönemde 'Beşiktaş'ta hepsini satabilirsiniz, kalanların ödemelerini yapacaksınız' dedim. Yeni oyuncu okuyorsa bu kulüp batmıştır. Ne başarılı olma şansı var. Geleceği parlak değildir. Günü kurtarmak için yapılıyor. Biz bunu engellemeye çalışıyoruz. Beşiktaş'tan ayrıldığımı söylediklerimde Kagawa'yı söylediler bana hiç transferin yapılmaması gerektiğini söyledim. Kulüpteki oyunculara para ödeyemiyoruz. Sağ olsun orada bir sponsor vardı birlikte çalıştığımız. Fenerbahçe, Galatasaray yapıyor medya sağ olsun, siz neden yapmıyorsunuz. Kagawa'nın alınmasını çok istediler. Kagawa geldi 2 gol attı, öyle böyle dediler elimizde Ljajic var, Oğuzhan, Muhayer var. Bir de Kagawa'yı aldık. 1 tanesi oynayacak. 4 tane takım elbiseniz var ama sizin gömleğe ihtiyacınız var. Bir aksama, takımın düzenini de bozuyor. Onun için transferlere karışmıyorum, ama böyle karışıyorum. Fikret Başkan önemli biridir, iyi başkandır ama son dönemde hataları vardı. Onun ya da benim. Mesela Tottenham'da hoca gitti yerine Mourinho geldi. Önemli olan ilkelerdir. Türkiye'de de hocaların böyle olmasını istiyorum. Ben bu işe kendi inancımla devam ettim. Ekonomiye giremezsiniz, girerseniz tartışma konusu olursunuz. Sokakta konuşuluyor ama televizyonda söylenmiyor. Ben Bursa'da memnundum. Cem Uzan zamanında İstanbulspor'da kısa bir dönemim vardı. O zaman Çilekli Tesisleri'ni aldık. Soyunma odası yoktu. Onu yaptırdık. O dönemde oyuncular hak ettiklerinden fazla paralar aldılar. Oyunculara peşinatlar verildi, ancak taksitler ödenmedi. Oyuncular da boykot etti. Bende orada kimse yok oğlum, neyi protesto ediyorsunuz dedim. Bursa'da da oldu. Oyuncular daha sonra iyi paralara satıldı. Kulüp iyi para kazandı ancak şu anda Bursaspor alt kümede" dedi. (DHA)

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