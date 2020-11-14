SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Şenol Güneş: "Vida olayı için başvuruları yaptık"

Şenol Güneş: "Vida olayı için başvuruları yaptık"

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 14.11.2020 18:32 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya maçı öncesinde konuştu.

Şenol Güneş: "Vida olayı için başvuruları yaptık"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynayacağımız maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Milli Takımın başında 100. maçına çıkacağı hatırlatılan Şenol Güneş, "Futbola başlarken herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı. Yüreğimizin götürdüğü yere gittik. Çağırdılar geldik, çağırmadılar görev almadık. Oyuncu olarak da, teknik adam olarak da görev verdiler, en iyisini yapmaya çalıştık. Yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. İşimi aşkla yaptım." dedi.

Rusya ile ilgili görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Rusya maçı bizim için çok önemli maç. Galibiyet almamız gerekiyor. Puan açısından, sıralama açısından, daha sonraki duruma göre bir şans tekrar doğabilir. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz, kazanma duygumuzun en üst seviyede olduğu bir maç olacaktır. Rusya iyi bir takım, takım oyunu oynayan, koşan bir takım. İlk maçtan sonra kazanmadılar ama kazanabilirlerdi. Kazanarak bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"VIDA OLAYI İÇİN BAŞVURULARI YAPTIK"

Vida'nın testinin pozitif çıkmasına değinen tecrübeli antrenör, "Sağlıklı oyuncularla kadro yapıyoruz, önce sporcularımızın sağlığı önemli. Vida olayında maalesef, ilgili yerlere başvuru yaptık. Sabahleyin alınan testin sonucu maçtan önce çıkabilirdi. O maç ile ilgili değildi test ama yarıda değil de ulaştırılması, oyun başında ulaştırılsa konuşulmazdı. Biz sonda öğrendik o ayrı. Ben kişisel olarak genelde uzak durdum, İstiklal Marşı'ndan sonra maskeyi çıkarırken Vida geldi, aksilik oldu. Gelirken yine de ben kaçarak durdum, omuz dokunması oldu. O sarılmayı seviyor, herkesle sarıldı zaten. Yapacak bir şey yok. İlk gün yapılan testin anlamı yok ama bugün bir test daha yaptık, bunun sonucunu alacağız. 5. gün yine test yapacağız. Test yaparak bu iş çözülemeyecek, yine dikkatli olmak gerekiyor. Hepimiz uzak kalmalıyız, mesafe, maske onun için önemli." dedi.

Maçların zorlu bir ortamda oynandığını söyleyen Şenol Güneş, "Bütün takımlara bakıyoruz pozitif diyorlar, sonra negatif diyorlar. Negatif diyorlar, sonra pozitif diyorlar. Allah kimsenin başına vermesin, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Hayat da böyle devam ediyor, bize verilen görevleri, izin verildiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde, 10 günde seyahatle birlikte 3 maç yapmak zorluyor. Olağanüstü durumda, olağanüstü davranışlara geçiyoruz. Zihinsel olarak dalgalanma oluyor, günlük değişiyor. Maalesef pandemi yüzünden kötü bir sezon geçiriyoruz. Bu ayrıca tartışılması gereken bir konu." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Şenol Güneş temastan kaçamadıŞenol Güneş temastan kaçamadı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart
İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz
Maç ertelendi! 25 kişinin testi pozitif çıktı...
Maç ertelendi! 25 kişinin testi pozitif çıktı...
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
F.Bahçe'de yeni koronavirüs vakası
F.Bahçe'de yeni koronavirüs vakası
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
G.Saray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer!
G.Saray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şenol Güneş: "Vida olayı için başvuruları yaptık"
Vida olayı için başvuruları yaptık
Milli Takım'da tüm testler negatif
Milli Takım'da korona test sonuçları belli oldu
TFF: Tüm kafileye koronavirüs testi yapıldı
'Tüm kafileye koronavirüs testi yapıldı'
Şenol Güneş temastan kaçamadı
Şenol Güneş temastan kaçamadı
Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı
Şenol Güneş: Arda Turan Milli Takım formasını giyebilir
Şenol Güneş'ten Arda Turan sözleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.