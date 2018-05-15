Şenol Güneş Vincent Janssen'i veto etti!

F.Bahçe'de forma giyen Vincent Janssen'in menajeri bir süre önce Beşiktaş'ın kapısını çalmıştı.
Şenol Güneş ise Hollandalı oyuncunun Beşiktaş'ta oynama şansının olmadığını ancak rotasyonda yer alabileceğini Başkan Orman'la paylaşmıştı.
Orman, Tottenham'dan fiyat isterken 5 milyon euro verebileceklerini iletti.
Janssen'e müşteri bulamayan Tottenham'ın bu rakamı kabul etmeye yakın olmasına rağmen Güneş yine 'hayır' dedi.
(Fotomaç)
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