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Şenol Güneş Vincent Janssen'i veto etti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.05.2018 09:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir süre önce Beşiktaş'a önerilen Vincent Janssen'i veto etti. Şenol Güneş, başkan Fikret Orman Tottenham'la anlaşmak üzere olmasına rağmen Janssen'i istemedi.

Şenol Güneş Vincent Janssen'i veto etti!

F.Bahçe'de forma giyen Vincent Janssen'in menajeri bir süre önce Beşiktaş'ın kapısını çalmıştı.

Şenol Güneş ise Hollandalı oyuncunun Beşiktaş'ta oynama şansının olmadığını ancak rotasyonda yer alabileceğini Başkan Orman'la paylaşmıştı.

Orman, Tottenham'dan fiyat isterken 5 milyon euro verebileceklerini iletti.

Janssen'e müşteri bulamayan Tottenham'ın bu rakamı kabul etmeye yakın olmasına rağmen Güneş yine 'hayır' dedi.

(Fotomaç)

janssen

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Vincent Janssen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
inandık mı? tabiki hayır. neden mi? tabiki fotomaç!!!
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