Seoul'ün başı şişme mankenler ile dertte!

Güney Kore K Lig 1 ekiplerinden FC Seoul, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz şekilde pazar günü oynadığı Gwangju maçında Seoul World Cup Stadium'u yüzlerine maske takılmış şişme bebekler ile doldurmuştu.

Seoul, her ne kadar bunları 'özel mankenler' olarak tanımlasa da birçoğunun üstünde seks oyuncakları satan bir firmanın ismi yazan tişörtler bulunuyordu. Güney Kore ekibi, tribünlerde kullandıkları yapay seyircilerinin seks oyuncakları ile bağlantısı olmadığında ısrar etse de tepkiler nedeniyle bir özür açıklaması yapmak durumunda kaldı.

Seoul'ün açıklamasında, "Hayranları derinden rahatsız ettiğimiz için çok üzgünüz. En başından beri seks oyuncakları ile hiçbir bağlantıları olmadığını doğruladık. Başından beri amacımız, seyircisiz maçlar için küçük bir eğlence sağlamaktı. Ne olursa olsun FC Seoul'e destek veren, seven herkesten bir kez daha özür dilemek isteriz. Gelecekte bu tür sorunları önlemek için daha fazla özen göstereceği" ifadeleri kullanıldı.

Mankenlerin çoğu kadın olsa da aralarında bazı erkeklerin de olduğu ve hepsini sosyal mesafe kurallarına özen göstererek yerleştirdikleri dikkat çekti.



