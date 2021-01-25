YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sepaş Enerji'nin çağrı merkezi aramaları 2020'de yüzde 24 arttı

Sepaş Enerji'nin çağrı merkezi aramaları 2020'de yüzde 24 arttı

25.01.2021 12:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sepaş Enerji'nin çağrı merkezi aramaları 2020'de yüzde 24 arttı

Sepaş Enerji, müşterilere kolaylık sağlayan sesli yanıtla fatura ödeme hizmeti sayesinde çağrı merkezinin aranma oranının 2020'de yüzde 24 arttığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konut, ticarethane ve sanayi kuruluşları gibi geniş yelpazede 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji'nin çağrı merkezine yıl boyunca yapılan arama sayısı 670 bin olarak kayıtlara geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2020'de uzaktan hizmet modellerinin kullanımının artmasıyla tüketiciler, hızlı ve güvenli biçimde ihtiyaç duydukları işlemleri gerçekleştirebilmek için çağrı merkezlerine başvurdu.

Bu kapsamda Sepaş Enerji'ye gelen çağrı sayısında önceki yıla göre yüzde 24'lük bir artış olmasına rağmen şikayetlerin ilk iletişimde çözüme ulaşma oranında yüzde 93'lük başarı kaydedildi.

Görevli tedarik ve dağıtım şirketlerinin hizmet standardını ölçen Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esasları'na göre belirlenen hedeflere uygun bir performans sergilendi.

Öte yandan, sesli yanıt sistemi aracılığıyla elektrik faturası ödemeye olanak sağlayan entegrasyon sayesinde salgın etkisinde geçen 2020'nin ikinci yarısında, çağrı merkezini arayarak yapılan fatura ödemelerinde de artış sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Alaçam Eczanesi
Cankaya
Beyazgül Eczanesi
Cankaya
Çavdar Eczanesi
Cankaya
Dikmen Vadi Eczanesi
Cankaya
Safa Eczanesi
Cankaya
Silahçıoğlu Eczanesi
Cankaya
Temel Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Pudrada kanser yapıcı asbest tehlikesi devam ediyor

Pudrada kanser yapıcı asbest tehlikesi devam ediyor

Keçiören Belediyesi e-konservatuvar dersleri devam ediyor

Keçiören Belediyesi e-konservatuvar dersleri devam ediyor

Türkiye'de geçen yıl 1,5 milyona yakın kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı

Türkiye'de geçen yıl 1,5 milyona yakın kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı

Pursaklar’a yeni nesil çöp konteynerleri

Pursaklar’a yeni nesil çöp konteynerleri

Akdere Bilim ve Sanat Merkezi açılış için gün sayıyor

Akdere Bilim ve Sanat Merkezi açılış için gün sayıyor

Başkent’te jeopark alanları gün yüzüne çıkarılıyor

Başkent’te jeopark alanları gün yüzüne çıkarılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.