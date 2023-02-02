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Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde'de akılalmaz olay! Kızının ameliyat parasını alıp aşığına kaçtı

02.02.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına katılan Necdet Bey, hasta kızı Rabia için evde tuttukları 18 cumhuriyet altınını alıp sosyal medyadan tanıştığı adama kaçan eşi Nazmiye Hanım'ın bulunmasını istedi. Sağlık problemi yaşadığını belirten genç kız, ameliyat ve tedavi için kenara ayırdıkları altını geri istedi. "Bu duruma düşmemin sebebi annem" diyen genç kız Serap Paköz'den yardım istedi. Anne Nazmiye Hanım Serap Paköz'ün ekibine konuşarak iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde'de akılalmaz olay! Kızının ameliyat parasını alıp aşığına kaçtı

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına katılarak eşi Nazmiye Hanım'ın bulunmasını isteyen Necdet Bey, yaşadıkları zor süreci anlattı. Rabia'nın Serap Paköz'ün ekibine yaptığı özel açıklamada, annesi ile babasının sürekli tartıştığını söylemesine karşın; canlı yayında bunu inkar etmesi dikkatlerden kaçmadı. Serap Paköz, bu görüntüleri canlı yayında verince Necdet Bey de eşine şiddet uyguladığını itiraf etmek durumunda kaldı.

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18 CUMHURİYET ALTININI ALIP SOSYAL MEDYADAN BULDUĞU ADAMA KAÇTI

Serap Paköz "Büyük yanlış yaptın. İnsan gibi medenice bitirmeliydin. O zaman bu altınlar da gitmezdi çocuğunun tedavisi için kullanılırdı." diyerek Necdet Bey'e çıkıştı.

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"ANNEMİ ASLA AFFETMEYECEĞİM"

"Mağdur olan benim. Benim hiçbir suçum yok." diyen genç kız annesinin bu davranışına anlam vermediğini sözlerine ekledi.

Serap Paköz'e yaşadıklarını anlatan Rabia, annesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Annemi asla affetmeyeceğim. O altın benim de hakkımdı. Benim bir sürü sağlık sorunlarım var."

SERAP PAKÖZ'DEN DİKKAT ÇEKEN SORU: "ANNENİN O ADAMLA BERABER OLDUĞUNA EMİN MİSİN?

Serap Paköz, genç kıza "Annenin gerçekten Yusuf diye bir adamla beraber olduğundan emin misin?" diye sordu.

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YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKEN RABİA CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ: "TEK SORUMLUSU ANNEM!"

"Adım gibi eminim" diyerek yaşadıklarını anlatan genç kız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Annem kaçtıktan sonra beni aradı. 'Ben Yusuf'un yanında mutluyum. Geri dönmeyeceğim' tarzında konuştu. Ben altınları aldığından da eminim. Çünkü kaçtıktan sonra evin her yerini aradım. O aldı. Benim tahminim Yusuf'a aldı götürdü. Ya da kuzenimin evinde. Görmeden bir şey de diyemiyorum. Ama onları istiyorum. Ben böyle kalmak istemiyorum. Benim bacağımın böyle olmasının sebebi de annem."

Kızının anne karnında gelişmediğine dikkat çeken Necdet Bay ise aralarında şiddetli geçimsizlik olmasına karşın Nazmiye Hanım'ı suçladı.

Nazmiye Hanım'ın sosyal medyadan tanıştığı Yusuf Bey ise Serap Paköz'ün ekibini aradı.

Serap Paköz, Yusuf Bey'in "Mutluluğumuza engel olamazlar" sözleri üzerine, "Bizim derdimiz sen değilsin 19 yaşındaki bu genç kız" diyerek isyan etti.

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