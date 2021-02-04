Seray Kaya yeni yaşını babasının mezarında geçirdi!

Kuruluş Osman dizisinde 'Lena' karakterine hayat veren oyuncu Seray Kaya 30 yaşına bastı. Kaya, yeni yaşını babasının mezarı başında kucakladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, 'Ben babamı çok özledim... Kara kızın 30 oldu. Şimdi yeni yaşımı kucaklıyorum yanı başında. Canım babam, biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun' mesajını yazdı.

Zor anar yaşayan Seray Kaya'ya sevenleri paylaştıkları mesajlarla destek oldu.

Oyuncu Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya kalp krizi sonucu 2019 yılında vefat etti.

