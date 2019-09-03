Şerbetçi otu şifa dağıtıyor

Pazaryeri ilçesinde yaygın olarak üretilen şerbetçi otu, kozmetik alanında dünya çapında kadınların en sevdiği bitkiler arasında geliyor. Birçok ilaç sanayinde de kullanılan şerbetçi otunun Türkiye'de kullanıldığı tek alan ise içki sanayi. Üreticiler ürünlerini içki sanayide kullanılmasını için üretiyor. Özellikle yurt dışı ülkelerinde, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan ürün sayesinde kadınlar birçok sorunlarına çözüm bulabiliyor.

Üreticiler, ürünlerinin Türkiye’de de gıda, ilaç ve kozmetik alanında kullanılacağı günü bekliyor. Yetiştirilmesi ve bakımı zaman isteyen ürün yaklaşık 5 metreye ulaştığı zaman hasat yapılıyor. Üreticisinin yaklaşık 4 aylık bir süreçte emek verdiği şerbetçi otu ardından toplanarak ilçede bulunan kooperatife götürülüyor. Burada işlenen ot ardından içki sanayinde kullanılmak üzere satılıyor.

BELLİ İLAÇLARDA KULLANILIYOR



Üretici İbrahim Şen, yılda sadece bir kez ekilebilen şerbetçi otunun ilaç sanayinde, pak mayada, koku ve aroma versin diye kullanıldığını söyledi. Her yıl altından yeni sürgünler verdiğini bu sayede tohumunun kendinden olduğunu belirten Şen, "Biz de iplere asıyoruz. Mart ayında tarlaya çıkıyoruz. Ağustos ayının 15’i ile 30’u arasında hasadı oluyor. İlk yıllarda hep elle oluyordu. Şimdi teknoloji geliştiği için toplama makinelerimiz var. Kesip kooperatifimize götürüyoruz. Fabrikada toplanıyor. Elle toplama kalmadı gibi bir şey. Fiyat olarak idare edecek gibi, ama masrafları çok. İşçi bulma sorunu da oluyor. Kendi ailemizin içinde yapmaya uğraşıyoruz. Genç nesil de hep dışarı çıkıyor. Maalesef yapacak bir şey yok. Yıllar içinde bu sektör de bitecek galiba. Belli ilaçlarda kullanılıyor. Araştırma yapılması lazım” dedi.