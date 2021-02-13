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Şerbetçioğlu: “Radyonuz hep açık kalsın”

13.02.2021 19:06 | Son Güncelleme:
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Şerbetçioğlu: “Radyonuz hep açık kalsın”

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı M.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetçioğlu, UNESCO tarafından 2011 yılında ilan edilen Dünya Radyo Gününde, en güçlü iletişim araçlarından biri olan radyonun önemine bir kez daha dikkat çekti.
M. Aydın Şerbetçioğlu 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.
Gelişen teknoloji ve dinleme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte dinleyiciye anında ulaşabilme ve dünyanın her yerinden dinlenebilme özellikleri sayesinde radyonun öneminin arttığını vurgulayan RATEM Başkanı Şerbetçioğlu, yapılan araştırmaların hedef kitleye anlık ulaşabilme özelliği ile radyonun en güvenilir ve güçlü mecra olduğunu da ortaya koyduğunu belirtti.
Açıklamasında radyonun stratejik önemine de değinen Başkan Şerbetçioğlu, “15 Temmuz hain darbe girişiminde, tüm il ve ilçelerde yayın yapan radyolarımızın, halkı devletimizin yanında olarak hainlere karşı birlik olması için sokaklara, meydanlara çağırması radyonun stratejik önemini vurgulayan önemli bir örnektir” dedi.
Yaklaşık bir senedir devam eden pandemi sürecinde radyoların, pandemi farkındalığını artırma ve halkı doğru şekilde bilinçlendirme görevini de başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Başkan Şerbetçioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmalar nedeniyle reklam gelirleri düşen radyolarımız, telif, elektrik ve genel gider ödemelerini yerine getiremezken, pandemi süreci ile birlikte gelirlerini tamamen kaybetmişlerdir. Pandemi sürecinden etkilenen sektörlere verilen desteklerin radyo yayıncılarımıza da verilmesini; ayrıca yıllardır hiçbir bedel almadan yayınladığımız kamu spotlarının bedeli dahilinde yayınlanması için Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini bekliyoruz.”
Radyonun en iyi dost ve arkadaş olduğunu söyleyen M. Aydın Şerbetçioğlu, radyonun hayata ses verdiğini de belirterek “Radyonuz hep açık kalsın” çağrısında bulundu.

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