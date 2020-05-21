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Sercan Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı

FUTBOL HABERLERİ  | 21.05.2020 14:55 | Son Güncelleme

Son olarak Karagümrük'te forma giyen ve ardından Şubat ayında başlayan Survivor 2020 yarışmasına katılan Sercan Yıldırım, isminin Fenerbahçeli bir futbolcudan geldiğini söyledi.

Sercan Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı

Survivor 2020’de yarışan eski Galatasaray ve Bursaspor futbolcusu Sercan Yıldırım, isminin hikayesini anlattı. Survivor Aycan ile arasında geçen diyalogdan da bahseden Sercan, isminin Fenerbahçe’den geldiğini ifade etti. İsminden memnun olduğunu söyleyen Survivor Sercan, taraftarın da kendisini güzel çağırdığını sözlerine ekledi.

SURVİVOR SERCAN'IN İSMİNİN HİKAYESİYLE İLGİLİ ANLATTIKLARI:

“İsmim bildiğin Fenerbahçe’de 1990 yılında bir futbolcu vardı Sercan Görgülü diye. Bizim kapının önünden geçerken babamın amcası, hasta Fenerli. Oğluyla falan tartışan bir adamdı. O yüzden de, ‘Koyun Sercan’ diye ortaya bir laf atmış. Bizimkilerin de hoşuna gitmiş. İmamı çağırıp direkt okutmuşlar kulağıma.

"GALATASARAY’A TRANSFER OLDUM AMA"

İsmimden de çok memnunum bu arada. Taraftarla da güzel çağırıyorlar, kafiyeli oluyor soyadımla birlikte. Güzel şeyler. Sadece ters olan Galatasaray’a transfer oldum ama ismim Fenerbahçeli Sercan’dan geldi.


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