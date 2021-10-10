Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel nişanlandı

Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel evlilik yolunda bir adım daha attı. Daha önce sabaha karşı 05.17'de sevgilisine evlenme teklifi eden Sercan Yıldırım sevgilisiyle nişanlandı.

İkili, bu özel geceden görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Mor bir elbise giyen Yönel hem bacak hem göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Eğlendikleri anlarda ise genç isim frikik vermemek için sık sık göğüs dekoltesini kontrol etti.

Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Survivor All Star yarışmasına düğünden sonra gideceğini söylemişti.



