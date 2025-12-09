Serdal Adalı ateş püskürdü! ''İş sokağa dökülmeye geldi mi, onun da en iyisini yaparız!''

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı bugün Türkiye Futbol Federasyonu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Adalı'nın ''Efendilikte üstümüze yok ama bizi tahrik etmesinler, iş sokağa dökülmeye geldi mi, onun da en iyisini yaparız!'' sözleri sonrası sosyal medya resmen çılgına döndü. İşte açıklamaların detayları...

"YABANCI VAR HAKEMİ İSTİYORUZ"

Serdal Adalı, "MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibi hakim olduğunu düşünmüyorum. Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim.

Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi." dedi.

''SİNİR UÇLARIMIZLA OYNUYORLAR!''

Serdal Adalı, "İlk yarı bitiyor, 2-3 maç kaldı. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyorum. Ama maalesef hatalar Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Kabul edilebilir bir şey değil, sinir uçlarımızla oynuyorlar." açıklamasında bulundu.

''İŞ SOKAĞA DÖKÜLMEYE GELİRSE ONUN DA EN İYİSİNİ YAPARIZ...''

Serdal Adalı, "Son noktadayız artık! Efendilikte üstümüze yok ama bizi tahrik etmesinler, iş sokağa dökülmeye geldi mi, onun da en iyisini yaparız! Herhalde Türkiye'de camianın, tüm camialar içerisinde hakkını en ciddi şekilde arayan biziz. Bundan yana içleri rahat olsunlar. İkinci yarıya yabancı VAR hakemi ile başlamak istediğimizi federasyona ilettik." diye konuştu.

''170-180 HAKEMİ GÖREVDEN EL ÇEKTİRDİNİZ...''

Serdal Adalı, "Lehimize bir şey istemiyoruz ama aleyhimize de olmasın. Bizim penaltı beklentimiz var, Gaziantep'in de oldu. Sakatlanmış, bizde de Jota en az iki ay yok! Yabancı VAR'la ikinci yarıya başlamak istiyoruz. İnşallah iyi değerlendirirler. Yabancı VAR'la hiçbir kulüp bu kadar şikayet etmedi. 170-180 hakemi görevden el çektirdiniz, ne yapacaksınız? Aklın yolu bir." dedi.

HALİL UMUT MELER KONUSU

Serdal Adalı, "Geçtiğimiz maçta iyi bir maç yönetti. Dünkü maçta VAR'a geldi. Ama böyle bir şey yok! Sorunlu olduğumuz bir hakemi tekrar denemek... Kusura bakmasınlar resmen ateşle oynuyorlar!" diyerek sözlerine nokta koydu.