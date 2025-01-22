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Serdal Adalı: "Böyle zaferleri yaşatmak için buradayız"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.01.2025 21:10
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UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Beşiktaş sahasında Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla takımın unutulmaz bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Serdal Adalı: "Böyle zaferleri yaşatmak için buradayız"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 4-1'lik tarihi Athletic Bilbao zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

"UNUTULMAZ BİR GALİBET DAHA EKLEDİK"

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Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Adalı, “Ülkemizin, milletimizin büyük acı yaşadığı böyle bir zamanda insanlarımızın yüzünü biraz olsun güldürebildiğimiz, ülkemizi layıkıyla temsil edip Beşiktaş tarihine unutulmaz bir galibiyet daha eklediğimiz için çok mutluyuz. Beşiktaş kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer'e "bu görkemli galibiyetle evine hoş geldin" diyorum” diye konuştu.

"BÖYLE ZAFERLER YAŞANMASI İÇİN BURADAYIZ"

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Siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden Adalı, “Birlik olduğumuzda bu sahayı kimlere dar edebileceğimizi bugün bir kez daha gösteren, bu galibiyette en az saha içindeki sporcularımız kadar katkısı olan, bugün bize efsane İnönü atmosferini yaşatan büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Biz Beşiktaş'ın böyle günleri, böyle zaferleri yaşaması için buradayız. Birlikte daha nice zaferlere imza atacağız. Beşiktaş’ımızın layık olduğu bu başarıları, bu mutlulukları hep birlikte yaşayacağız. En büyük Beşiktaş” ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
4 - 1
Athletic Bilbao Athletic Bilbao

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig beşiktaş
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