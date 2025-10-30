Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı camia hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Serdal Adalı'nın sözleri...

"TARAFTARLARIMIZ İÇİNİ RAHAT TUTSUN, BU TAKIM OLACAK"

"Gayrimenkul projeleri sonrası transferde çıtayı yükselttik. "3 transfer yapacağız" dediğimde taraftarımız kıyameti kopardı. Biliyordum. 3 transferle bu takımın düzelme şansının olmayacağını da biliyorduk. Gönderilen futbolcular konusunda ben, bizi başarılı buluyorum. Evet, sancılı bir dönem geçireceğiz. Bunu her zaman söylüyoruz; bazı şeyler kolay olmuyor, olmayacak da. Ama bu takım oturacak. Önümüzde bir transfer dönemi daha var. 12 transfer yaptık, hâlâ eksiğimiz var, katılıyorum. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım olacak, olmama ihtimali yok. Yönetim kurulu olarak hiçbir şeyden kaçtığımız yok. Hocaya da söyledik, 'Ne istiyorsan olacak' diye."

"SERGEN YALÇIN, TAKIMIN GENEL HALİNDEN MEMNUN DEĞİL"

"Eksikleri kış transfer döneminde de tamamlamaya çalışacağız. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım, hayalimizdeki Beşiktaş olacak. Hiçbir teknik direktör, kendinden önceki teknik direktörün ve ekibin yaptığı transferlere bugüne kadar 'çok iyi transferler yapılmış' dememiştir. Sergen hocanın memnun olmadığı futbolcular değil. Takımın genel halinden memnun değil."

"BEŞİKTAŞ, DERBİLERİN FAVORİSİDİR"

"Takımımızda şu an hava iyi. Derbilerde rakip kim olursa olsun fark etmez. Beşiktaş derbilerin favorisidir, tartışmasız. İnşallah çocuklar, geçtiğimiz seneki derbi başarılarının devamını getirir. Bizim çocuklara "Maç kazanın da soyunma odasına geleyim" dedim. Kaptanları birkaç kere çağırdım, "Başkanım, kazanalım da sen gerekeni yapıyorsun" dediler. Yapıyoruz da. Başkan değilken de inip prim verdim. Yeter ki formanın hakkını versinler."

BAHİS SKANDALI HAKKINDA AÇIKLAMA

"Bizim Beşiktaş olarak bir terbiyemiz, duruşumuz var. Bir maç kazanmak için o duruşu bozmayız ama bu işin peşini de bırakmayacağız. Başladıkları bahis işinin devamını getirmeleri gerekiyor. Türk futbolunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. Tartışmalı hakem olaylarından sonra camia bize "Hakkımızı korumuyorsunuz" dedi. Öyle bir şey yok. Her bir problem yaşandığında gittik TFF'ye. Şikayetimizi ilettik."

"RAFA SİLVA'NIN KEYFİ YERİNDE, BİR MUTSUZLUĞU YOK"

"Rafa Silva'nın keyfi yerinde, bir mutsuzluğu yok. Türkiye'ye gelirken bazı şeyler söylemiş. Mesela 'Sabahları spor salonuna çıkmam' diyor. Sergen Hoca'nın da öyle şeyi yok, o çıkmaz bu çıkmaz falan. Kendine göre bir disiplini var. 'Devre arasında gidecek' lafı benim de kulağıma geldi, şu ana kadar konuştuğumuz bir şeyi yok."

"İKİ TRANSFER, İKİSİ DE TARTIŞMALI" (AL MUSRATI - ERNEST MUCI)

"İki transfer yapıyorsunuz, ikisi de tartışmalı. Futbolcuları burada tenzih ediyorum, onların bir alakası yok. İkisi de son gün transferi. İki kulüp de bir hafta arayla finans kuruluşlarına kırdırmış. Bu futbolun içinde var. Yarın Roma da Abraham'ın ücretini kırdırabilir. İkisinin de aynı anda olması hayatın doğal akışına aykırı."

"HASAN ARAT BANA İHTARNAME YOLLADI"

"Hasan Arat bana bir ihtarname yolladı. Bu konunun benim tarafımdan camiaya yanlış aktarıldığını ve bunun hayatın normal akışına uygun olduğunu söyledi. Polonya'daki kulüp, bizim açıklamalarımızdan duyduğu rahatsızlığı Hasan Arat'a mektup yazmış. Bu, hayatın doğal akışına aykırı. Beşiktaş'a niye yazmıyorsunuz?"

"DİKİLİTAŞ PROJESİ"

"Dikilitaş Projesi'ne başlarken Ziraat Bankası da bu projenin içinde olsun istedik. 'Projenin tamamına değerleme yapalım. İçinde olduğunuz miktar kadar, borcumuzdan düşün' dedik. Ziraat Bankası, kendi araştırmasını yaptı ve ortaya bir rakam çıktı. Bizim 4 lira gelir beklediğimiz yerde, onlar 2.5 lira çıkardı. 2.5 lira üzerinden Ziraat Bankası'nın bu projeye ortak olmasına kimsenin 'evet' deme şansı yoktu. Şu anda projede yoklar."

"HOCAYLA ARAMIZDA SORUN YOK"

"Sergen hocanın zaman zaman maçlardan sonra yaptığı açıklamalar var, benim de rahatsız olduğum açıklamalar var ama bu Sergen Yalçın ya. Ertesi sabah 'Orası biraz yanlış oldu abi' de diyor. Hocayla aramızda bir sorun yok. Her yazılana inanmayın."