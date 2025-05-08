Serdal Adalı kendisi açıkladı! Yeni transfer domuz gribi oldu

Devre arası transfer döneminin büyük bölümünde sessiz kalan Beşiktaş, son günlerde iki genç yeteneği renklerine bağlamıştı. 18 yaşındaki Ekvadorlu sağ kanat Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo, siyah-beyazlı formayı sırtına geçirmişti.

Arroyo'nun üç maçta süre almasına rağmen Ricardo'nun henüz yeşil sahaya adım atmaması büyük merak ve tartışma konusu olmuştu.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarların durumunu merak ettiği Ricardo'ya dair 'henüz hazır değil' açıklamasında bulunmuş, genç oyuncusunu zamanla takıma monte edeceğini belirtmişti.

'KİRALIK VERECEĞİM'

2 milyon Euro bonservis ödenen 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için başkan Serdal Adalı'dan sürpriz bir açıklama geldi. Adalı oyuncunun domuz gribi olduğunu söyledi. İşte Adalı'nın açıklaması:

''Arroyo transferinde Santos'la kavga ettik ve hala talipler oyuncuya. Ricardo'yu tesislerden aldık, hastalandı. Domuz gribi oldu ama temiz çıktı ve şu an için sorun yok. Elan Ricardo'yu gerekirse sezon başında bir İstanbul takımına kiralık vereceğim. Onun için Atletico Madrid'le kavga ettik. Başına gelmeyen şey kalmadı geldiğinden beri. Göreceksiniz nasıl bir oyuncu olduğunu."