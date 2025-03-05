Serdar Adalı'dan beklenmedik hamle! Eski başkan ile...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile eski başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel iftar yemeğinde bir araya geldi.

SON SEÇİMDE RAKİBİYDİ

Başkan Adalı, burada eski başkan ve aynı zamanda son seçimde rakibi de olan Hüseyin Yücel'le bir araya geldi. Adalı ve Yücel, selamlaştıktan sonra bir süre sohbet etti. İftar programında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı eski yönetici Emre Kocadağ ile teknik direktörler Rasim Kara, Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez, Ogün Temizkanoğlu, İlker Yağcıoğlu ve Gökhan Keskin de yer aldı.