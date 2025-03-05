SPOR

65
61
47
44
40
36
36
33
32
32
32
31
30
28
24
24
24
13
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Serdar Adalı'dan beklenmedik hamle! Eski başkan ile...

Serdar Adalı'dan beklenmedik hamle! Eski başkan ile...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
05.03.2025 21:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban ve Asbaşkan Murat Kılıç ile birlikte Nişantaşı'nda bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.

Serdar Adalı'dan beklenmedik hamle! Eski başkan ile...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile eski başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel iftar yemeğinde bir araya geldi.

SON SEÇİMDE RAKİBİYDİ

4

Başkan Adalı, burada eski başkan ve aynı zamanda son seçimde rakibi de olan Hüseyin Yücel'le bir araya geldi. Adalı ve Yücel, selamlaştıktan sonra bir süre sohbet etti. İftar programında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı eski yönetici Emre Kocadağ ile teknik direktörler Rasim Kara, Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez, Ogün Temizkanoğlu, İlker Yağcıoğlu ve Gökhan Keskin de yer aldı.

Canlı Skor

Avrupa'da dev derbinin kazananı Fenerbahçe! Avrupa'da dev derbinin kazananı Fenerbahçe!
Fenerbahçe'de yıldız isim geri döndü! Fenerbahçe'de yıldız isim geri döndü!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ve Çin'den dünyayı tedirgin eden açıklamalar! "Savaşa hazırız"

ABD ve Çin'den dünyayı tedirgin eden açıklamalar! "Savaşa hazırız"

Sıfır araç fren yaptı, 2. el tam gaz! İMAS Başkanı 'Tam zamanı' dedi!

Sıfır araç fren yaptı, 2. el tam gaz! İMAS Başkanı 'Tam zamanı' dedi!

Yunus Akgün, Florya'ya veda etti!

Yunus Akgün, Florya'ya veda etti!

Ali Koç onay verdi! O transferi bitiriyor...

Ali Koç onay verdi! O transferi bitiriyor...

Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Fenerbahçe'de yıldız isim geri döndü!

Fenerbahçe'de yıldız isim geri döndü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.