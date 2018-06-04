SPOR

Aziz Yıldırım için olay sözler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.06.2018 08:08 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı seçilmesinin ardından sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaptı. İşte Serdar Ali Çelikler'in Ali Koç - Aziz Yıldırım farkıyla ilgili kullandığı çarpıcı ifadeler...

Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç - Aziz Yıldırım sözleri

Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç - Aziz Yıldırım sözleri

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- Vizyon kazandı, 'Vasat' kaybetti. / - Tevazu kazandı, kibir kaybetti. / - Dip dalga kazandı, kongrebazlar kaybetti.

- Vizyon kazandı, 'Vasat' kaybetti. / - Tevazu kazandı, kibir kaybetti. / - Dip dalga kazandı, kongrebazlar kaybetti.
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- Sosyal medya kazandı, ne hikmetse!!! birdenbire Azizci olan; seçim günü bile Aziz Bey lehine yayın yapan yandaş medya kaybetti.

- Sosyal medya kazandı, ne hikmetse!!! birdenbire Azizci olan; seçim günü bile Aziz Bey lehine yayın yapan yandaş medya kaybetti.
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- Açık fikir/tartışma kültürü kazandı, sansürcü zihniyet kaybetti. / - Fenerbahçeli kazandı, Azizbahçeli kaybetti.

- Açık fikir/tartışma kültürü kazandı, sansürcü zihniyet kaybetti. / - Fenerbahçeli kazandı, Azizbahçeli kaybetti.
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- Kulübünü düşünen gerçek taraftarlar kazandı, cebinde sigara parası olmayan ama üyelik ücretini ödeyebilen!!! kulübü geçim kapısı görenler kaybetti.

- Kulübünü düşünen gerçek taraftarlar kazandı, cebinde sigara parası olmayan ama üyelik ücretini ödeyebilen!!! kulübü geçim kapısı görenler kaybetti.
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- Ailecek 'geleceğe oy veren' kazandı, babası ve kardeşi kulüpten para kazanırken sarhoş olup Koç'a küfredenler kaybetti.

- Ailecek 'geleceğe oy veren' kazandı, babası ve kardeşi kulüpten para kazanırken sarhoş olup Koç'a küfredenler kaybetti.
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- Medeni ama cesaretli yürekler kazandı; çakma mafyöz, Aziz başkanları olmadan bir hiç olan sahte kabadayı korkaklar kaybetti.

- Medeni ama cesaretli yürekler kazandı; çakma mafyöz, Aziz başkanları olmadan bir hiç olan sahte kabadayı korkaklar kaybetti.
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- Yürekli, üretken değer yaratan kadınlar kazandı, konkenci teyzeler kaybetti.

- Yürekli, üretken değer yaratan kadınlar kazandı, konkenci teyzeler kaybetti.
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- Modernizm kazandı, cahillik kaybetti. / - Doğruluk kazandı, yalanlar ve iftiralar kaybetti.

- Modernizm kazandı, cahillik kaybetti. / - Doğruluk kazandı, yalanlar ve iftiralar kaybetti.
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- Koltuğa değer katacaklar kazandı, koltuktan değer kazananlar kaybetti. / - Taraftarlık kazandı, siyasi mühendislik (futbolda bir kez daha) kaybetti.

- Koltuğa değer katacaklar kazandı, koltuktan değer kazananlar kaybetti. / - Taraftarlık kazandı, siyasi mühendislik (futbolda bir kez daha) kaybetti.
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- Tek başına yürüyenler kazandı, her tip siyasi parti ve oluşumdan yönetim kurulu oluşturup her yere mavi boncuk dağıtanlar kaybetti.

- Tek başına yürüyenler kazandı, her tip siyasi parti ve oluşumdan yönetim kurulu oluşturup her yere mavi boncuk dağıtanlar kaybetti.
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- Barışmayı bilen ama savaşmaktan kaçmayacaklar kazandı, höt zöt ile iş tutanlar kaybetti.

- Barışmayı bilen ama savaşmaktan kaçmayacaklar kazandı, höt zöt ile iş tutanlar kaybetti.
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- Değişen dünyayı okuyabilenler kazandı, geçmişiyle yaşayanlar kaybetti. / - Samimi Galatasaraylı Yılmaz Özdil kazandı, gayri samimi Galatasaraylı Soner Yalçın kaybetti.

- Değişen dünyayı okuyabilenler kazandı, geçmişiyle yaşayanlar kaybetti. / - Samimi Galatasaraylı Yılmaz Özdil kazandı, gayri samimi Galatasaraylı Soner Yalçın kaybetti.
13 / 16

- Çıkar beklemeksizin Ali Koç'u yahut Aziz Yıldırım'ı destekleyenler kazandı, Aziz Bey'in uçağında 2A koltuğunu kaybetmekten gayri endişesi olmayan 'magazin yazarı' kaybetti.

- Çıkar beklemeksizin Ali Koç'u yahut Aziz Yıldırım'ı destekleyenler kazandı, Aziz Bey'in uçağında 2A koltuğunu kaybetmekten gayri endişesi olmayan 'magazin yazarı' kaybetti.
14 / 16

- "Rakibimize kalite gelsin" diye düşünen Galatasaraylı - Beşiktaşlı - Trabzonsporlu taraftarlar kazandı, "Aziz kalsın, martta şampiyonuz" diyenler kaybetti.

- "Rakibimize kalite gelsin" diye düşünen Galatasaraylı - Beşiktaşlı - Trabzonsporlu taraftarlar kazandı, "Aziz kalsın, martta şampiyonuz" diyenler kaybetti.
15 / 16

- Türk futbolu kazandı, "kirli sistem sürsün ki gemimizi yüzdürelim" diyenler kaybetti. / - Gelecek kazandı, geçmiş kaybetti.

- Türk futbolu kazandı, "kirli sistem sürsün ki gemimizi yüzdürelim" diyenler kaybetti. / - Gelecek kazandı, geçmiş kaybetti.
16 / 16

- Deli Abdülkerim (Durmaz) kazandı, İmparator Oğuz (Çetin) kaybetti. / - Aydınlık yüzler kazandı, yüzsüzler kaybetti.

- Deli Abdülkerim (Durmaz) kazandı, İmparator Oğuz (Çetin) kaybetti. / - Aydınlık yüzler kazandı, yüzsüzler kaybetti.
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Serdar Ali Çelikler ali koç aziz yıldırım Fenerbahçe

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