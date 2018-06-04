Aziz Yıldırım için olay sözler

Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç - Aziz Yıldırım sözleri

Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç - Aziz Yıldırım sözleri

1 / 16 - Vizyon kazandı, 'Vasat' kaybetti. / - Tevazu kazandı, kibir kaybetti. / - Dip dalga kazandı, kongrebazlar kaybetti.

2 / 16 - Sosyal medya kazandı, ne hikmetse!!! birdenbire Azizci olan; seçim günü bile Aziz Bey lehine yayın yapan yandaş medya kaybetti.

3 / 16 - Açık fikir/tartışma kültürü kazandı, sansürcü zihniyet kaybetti. / - Fenerbahçeli kazandı, Azizbahçeli kaybetti.

4 / 16 - Kulübünü düşünen gerçek taraftarlar kazandı, cebinde sigara parası olmayan ama üyelik ücretini ödeyebilen!!! kulübü geçim kapısı görenler kaybetti.

5 / 16 - Ailecek 'geleceğe oy veren' kazandı, babası ve kardeşi kulüpten para kazanırken sarhoş olup Koç'a küfredenler kaybetti.

6 / 16 - Medeni ama cesaretli yürekler kazandı; çakma mafyöz, Aziz başkanları olmadan bir hiç olan sahte kabadayı korkaklar kaybetti.

7 / 16 - Yürekli, üretken değer yaratan kadınlar kazandı, konkenci teyzeler kaybetti.

8 / 16 - Modernizm kazandı, cahillik kaybetti. / - Doğruluk kazandı, yalanlar ve iftiralar kaybetti.

9 / 16 - Koltuğa değer katacaklar kazandı, koltuktan değer kazananlar kaybetti. / - Taraftarlık kazandı, siyasi mühendislik (futbolda bir kez daha) kaybetti.

10 / 16 - Tek başına yürüyenler kazandı, her tip siyasi parti ve oluşumdan yönetim kurulu oluşturup her yere mavi boncuk dağıtanlar kaybetti.

11 / 16 - Barışmayı bilen ama savaşmaktan kaçmayacaklar kazandı, höt zöt ile iş tutanlar kaybetti.

12 / 16 - Değişen dünyayı okuyabilenler kazandı, geçmişiyle yaşayanlar kaybetti. / - Samimi Galatasaraylı Yılmaz Özdil kazandı, gayri samimi Galatasaraylı Soner Yalçın kaybetti.

13 / 16 - Çıkar beklemeksizin Ali Koç'u yahut Aziz Yıldırım'ı destekleyenler kazandı, Aziz Bey'in uçağında 2A koltuğunu kaybetmekten gayri endişesi olmayan 'magazin yazarı' kaybetti.

14 / 16 - "Rakibimize kalite gelsin" diye düşünen Galatasaraylı - Beşiktaşlı - Trabzonsporlu taraftarlar kazandı, "Aziz kalsın, martta şampiyonuz" diyenler kaybetti.

15 / 16 - Türk futbolu kazandı, "kirli sistem sürsün ki gemimizi yüzdürelim" diyenler kaybetti. / - Gelecek kazandı, geçmiş kaybetti.