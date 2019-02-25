Serdar Ali Çelikler'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Süper Lig 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde Serdar Ali Çelikler, CNN Türk'te favorisinin Beşiktaş olduğunu söyledi.

İşte Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları...

"Beşiktaş'a bakarak değil Fenerbahçe'ye bakarak söylüyorum; derbide favorim Beşiktaş. Fenerbahçe çok rahat gol yiyor. Ümraniyespor'a yeniliyor mesela. Bursaspor-Fenerbahçe maçı Bursa'nın herhalde en fazla pozisyona girdiği maçtır. İç sahadaki Yeni Malatyaspor maçında 2 gol yedin. Kayseri'den 2 gol yedin, 1'ini saydılar. Sadece Göztepe'den gol yemedin ve az pozisyon verdin. Konya maçına dönelim. 1 kere geldi gol oldu.

İstanbul'daki Zenit maçında rakibin sıfır pozisyonu var ve penaltı yaptırdın. Deplasmana gidiyorsun. Rakip 4 kere geldi. 3'ü gol oldu. Tamamen bireysel hata. Yani Fenerbahçe'ye az da gelsen atıyorsun. Çok da gelsen atıyorsun. Lukac'ı izlettik. Ceza sahası çizgisine kadar çıkıyor. Volkan kalenin içinde kafa vuruşuna bakıyor. Harun'a penaltı hariç gelen her top gol. Fenerbahçe gol yeme işini çözemedi. Gol atmada da sıkıntı var. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmemesi için 2 gol atması lazım."

