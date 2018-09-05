Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Serdar Ali Çelikler, futbol gündemindeki konuları değerlendirdi... Çelikler'in açıklamaları: Galatasaray yönetimi ve teknik ekibi santrfor kısmını başarısızlıkla tamamladılar. Hepimiz biliyoruz ki, Gomis bu kadar çabuk vazgeçilebilir bir oyuncu değildi. Neden olduğunu henüz bilemediğimiz, daha büyük bir sorun gizlemek için zam isteği gibi geçiştirilen bir sebep yüzünden Gomis kaybedildi. O zaten hataydı. Üstüne teknik ekip Modeste'yi aldık diye rahat davrandı. Hatta oyuncunun Florya'ya bile geldiği ortaya çıktı. Orada da hukuki eksiklerin dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Hakeza Modeste olmadıktan sonra 29 Ağustos günü anlaşılan, ancak yanlış finansal hesaplamalardan ötürü alınamayan Cornelius, Kulübün Finans Bilmi Yöneticisi (CFO) hatasıyla takıma katılamadı. Ben daha genel perspektifte bakıyorum. Yönetim Terim'e haddinden fazla alan tanıdı. Gomis nedenini hala tam olarak bilmediğimiz şekilde kolay kaybedildi. "Oh Modeste'yi aldık" diye rahatlarken, bir de baktılar ki hukuki problem varmış. "Eh bari Cornelius olsun" denilmişken de "Aaa aslında paramız yokmuş" durumu ortaya çıktı. Şimdi bunun neresinde tutarsanız tutun elinizde kalır.

Belhanda, Maicon'u, Ahmet Çalık'ı, Mariano'yu kurtarmıştır. Zaten Belhanda atılana kadar durum 2-0 idi. Trabzon bir pozisyona daha girmişti. Galatasaray da hiçbir şey oynamıyordu. Fatih hoca, okları Belhanda'ya yönlendirerek çok ustaca bir hamle yaptı. 'ORTADA AVRUPA VARSA, G.SARAY ADINA HER ZAMAN UMUT VARDIR' Gruptan çıkma şansı var. Herkes santrforumuz yok diyor. O yok, bu yok... Galatasaray Yusuf Altıntaş, ve Arif Erdem forvetiyle deplasmandan turla dönmüştür. Aydın Yılmaz ile Braga'yı yenmiştir. Ortada Avrupa varsa Galatasaray adına her zaman umut vardır. Beşiktaş Şenol Güneş'in 4. yılında 4. kere yeni takım kuruyor. Bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. Şenol Güneş'in ilk yılında, sezon başlangıcında stoper ikilisi Pedro ve Ersan'dı. 4 yıl sonra bambaşka futbolculardan oluşan bir takım var. Ne Mario Gomez var ne Aboubakar var ne Sosa var ne Marcelo var ne de Fabri var... Adam her yıl bambaşka bir takım kuruyor. 'NEGREDO BU TAKIMIN SANTRAFORU DEĞİL' Şenol Güneş olmasa Beşiktaş, her sene oluşum krizi yaşar. Bir de ben bu sene yönetimin geçmiş yıllara oranla daha vasat bir per sergilediğini düşünüyorum.. Karius ve Ljajic iyi transferler ama kim ne derse desin Negredo bu takımın santrforu değil.. Güneş takımı yeniden oluşturup Beşiktaş'ı yeniden yarışın içine sokacaktır.