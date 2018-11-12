Fatih Terim neden 7 maç ceza aldı? Flaş iddia

İşte Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları...
Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'e 'artık yettin' cezası verildi
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"Beşiktaş taraftarlarının "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratı güzel bir tezahürat. Basketbol şubesinin paraları neden ödenmiyor diye de sorulabilir.
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Beşiktaş'ta son 8 maçta 1 galibiyet yönetime yazılmaz. Yönetime yazılacak hatalar vardır ama burada konu farklı.
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Beşiktaş bugün şampiyonluk yarışında geride kalacağı bir sonuç aldı. İlk yarıdaki kredisini tamamen tüketti. Bunu bir yansıması olacaktır.
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Fenerbahçe'de geçen sene duran topları Hasan Ali Kaldırım kullanıyordu. Aykut Kocaman, Valbuena'yı oynatmıyordu, şimdi hocayı savunan bazıları, Valbuena nasıl oynamazdı diyor.
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ERSUN YANAL'I BAŞKAN İSTEMİYOR | Comolli'nin etkisinin azaltıldığını düşünüyorum. Soldado'nun sözleşmesi otomatik uzamasın diye Cocu'ya onu kullandırmadılar. Yönetim kurulunda Ersun Yanal isteği var ama başkan istemiyor.
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Bir kere Ndiaye, 5 minimum 10 maç maksimum deniyor. 5 maç normal. Jailson'a 9 maç veririm. Hasan Şaş'a 10 maç verirdim. Donk ile Rodrigues'i ben görmedim ama görmediğim noktada bir şey var ki 6 maç vermişler.
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Rodrigues'in birini kovaladığını gördüm ama vurdu mu bilmiyorum. Soldado'yu 6 maç olarak anlamadım. Kimseye saldırmadı, neden 6 maç aldı onu bilmiyorum.
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Burada asıl itiraz ettiğim nokta Fatih Terim'e 7 maç. Fatih Terim'in küfrettiğini biz gördük mü? Geçen sene Şenol Güneş'in Ali Palabıyık'a bayağı bir salladığını gördük ama.
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O kadar ağır küfürler edildi ki Palabıyık onu tribüne gönderdi. Nedense rapora yumoş dökülüyor, vernelleriyor ve ceza 1 maça iniyor.
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Galatasaray'a sıfır ceza verildi. Mustafa Cengiz'e ve Albayrak'a verilmedi. Bence biraz Fatih hocaya geçmişten gelen bir ceza olarak görüyorum. Bence 'sen de artık yettin' cezası bu.
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Eşitler içinde daha eşit bir şey Türk futbolunda var mı var? Ulusoy döneminde vardı, Mehmet Ali Aydınlar döneminde vardı. Bu dönemde de var. Küfür ettiyse ceza verilecek.
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Hoca 'etmedim' diyor. Niye biz Fırat'a inanıyoruz. Fatih Terim küfretmedim diyor. Küfrettiyse verin; ama başka küfredenlere de verin. Benim dediğim bu."
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