Fatih Terim neden 7 maç ceza aldı? Flaş iddia

İşte Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları...

Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'e 'artık yettin' cezası verildi

1 / 12 "Beşiktaş taraftarlarının "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratı güzel bir tezahürat. Basketbol şubesinin paraları neden ödenmiyor diye de sorulabilir.

2 / 12 Beşiktaş'ta son 8 maçta 1 galibiyet yönetime yazılmaz. Yönetime yazılacak hatalar vardır ama burada konu farklı.

3 / 12 Beşiktaş bugün şampiyonluk yarışında geride kalacağı bir sonuç aldı. İlk yarıdaki kredisini tamamen tüketti. Bunu bir yansıması olacaktır.

4 / 12 Fenerbahçe'de geçen sene duran topları Hasan Ali Kaldırım kullanıyordu. Aykut Kocaman, Valbuena'yı oynatmıyordu, şimdi hocayı savunan bazıları, Valbuena nasıl oynamazdı diyor.

5 / 12 ERSUN YANAL'I BAŞKAN İSTEMİYOR | Comolli'nin etkisinin azaltıldığını düşünüyorum. Soldado'nun sözleşmesi otomatik uzamasın diye Cocu'ya onu kullandırmadılar. Yönetim kurulunda Ersun Yanal isteği var ama başkan istemiyor.

6 / 12 Bir kere Ndiaye, 5 minimum 10 maç maksimum deniyor. 5 maç normal. Jailson'a 9 maç veririm. Hasan Şaş'a 10 maç verirdim. Donk ile Rodrigues'i ben görmedim ama görmediğim noktada bir şey var ki 6 maç vermişler.

7 / 12 Rodrigues'in birini kovaladığını gördüm ama vurdu mu bilmiyorum. Soldado'yu 6 maç olarak anlamadım. Kimseye saldırmadı, neden 6 maç aldı onu bilmiyorum.

8 / 12 Burada asıl itiraz ettiğim nokta Fatih Terim'e 7 maç. Fatih Terim'in küfrettiğini biz gördük mü? Geçen sene Şenol Güneş'in Ali Palabıyık'a bayağı bir salladığını gördük ama.

9 / 12 O kadar ağır küfürler edildi ki Palabıyık onu tribüne gönderdi. Nedense rapora yumoş dökülüyor, vernelleriyor ve ceza 1 maça iniyor.

10 / 12 Galatasaray'a sıfır ceza verildi. Mustafa Cengiz'e ve Albayrak'a verilmedi. Bence biraz Fatih hocaya geçmişten gelen bir ceza olarak görüyorum. Bence 'sen de artık yettin' cezası bu.

11 / 12 Eşitler içinde daha eşit bir şey Türk futbolunda var mı var? Ulusoy döneminde vardı, Mehmet Ali Aydınlar döneminde vardı. Bu dönemde de var. Küfür ettiyse ceza verilecek.