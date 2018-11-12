SPOR

Fatih Terim neden 7 maç ceza aldı? Flaş iddia

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.11.2018 08:00 | Son Güncelleme

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, spor gündeminde yer alan Beşiktaş'ın Sivasspor'a yenilmesi, Valbuena'nın performansı, Ersun Yanal konusu ve derbideki cezalarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'e 7 maç ceza verilmesinin sebebini de açıkladı.

İşte Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları...

Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'e 'artık yettin' cezası verildi

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"Beşiktaş taraftarlarının "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratı güzel bir tezahürat. Basketbol şubesinin paraları neden ödenmiyor diye de sorulabilir.

"Beşiktaş taraftarlarının "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratı güzel bir tezahürat. Basketbol şubesinin paraları neden ödenmiyor diye de sorulabilir.
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Beşiktaş'ta son 8 maçta 1 galibiyet yönetime yazılmaz. Yönetime yazılacak hatalar vardır ama burada konu farklı.

Beşiktaş'ta son 8 maçta 1 galibiyet yönetime yazılmaz. Yönetime yazılacak hatalar vardır ama burada konu farklı.
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Beşiktaş bugün şampiyonluk yarışında geride kalacağı bir sonuç aldı. İlk yarıdaki kredisini tamamen tüketti. Bunu bir yansıması olacaktır.

Beşiktaş bugün şampiyonluk yarışında geride kalacağı bir sonuç aldı. İlk yarıdaki kredisini tamamen tüketti. Bunu bir yansıması olacaktır.
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Fenerbahçe'de geçen sene duran topları Hasan Ali Kaldırım kullanıyordu. Aykut Kocaman, Valbuena'yı oynatmıyordu, şimdi hocayı savunan bazıları, Valbuena nasıl oynamazdı diyor.

Fenerbahçe'de geçen sene duran topları Hasan Ali Kaldırım kullanıyordu. Aykut Kocaman, Valbuena'yı oynatmıyordu, şimdi hocayı savunan bazıları, Valbuena nasıl oynamazdı diyor.
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ERSUN YANAL'I BAŞKAN İSTEMİYOR | Comolli'nin etkisinin azaltıldığını düşünüyorum. Soldado'nun sözleşmesi otomatik uzamasın diye Cocu'ya onu kullandırmadılar. Yönetim kurulunda Ersun Yanal isteği var ama başkan istemiyor.

ERSUN YANAL'I BAŞKAN İSTEMİYOR | Comolli'nin etkisinin azaltıldığını düşünüyorum. Soldado'nun sözleşmesi otomatik uzamasın diye Cocu'ya onu kullandırmadılar. Yönetim kurulunda Ersun Yanal isteği var ama başkan istemiyor.
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Bir kere Ndiaye, 5 minimum 10 maç maksimum deniyor. 5 maç normal. Jailson'a 9 maç veririm. Hasan Şaş'a 10 maç verirdim. Donk ile Rodrigues'i ben görmedim ama görmediğim noktada bir şey var ki 6 maç vermişler.

Bir kere Ndiaye, 5 minimum 10 maç maksimum deniyor. 5 maç normal. Jailson'a 9 maç veririm. Hasan Şaş'a 10 maç verirdim. Donk ile Rodrigues'i ben görmedim ama görmediğim noktada bir şey var ki 6 maç vermişler.
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Rodrigues'in birini kovaladığını gördüm ama vurdu mu bilmiyorum. Soldado'yu 6 maç olarak anlamadım. Kimseye saldırmadı, neden 6 maç aldı onu bilmiyorum.

Rodrigues'in birini kovaladığını gördüm ama vurdu mu bilmiyorum. Soldado'yu 6 maç olarak anlamadım. Kimseye saldırmadı, neden 6 maç aldı onu bilmiyorum.
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Burada asıl itiraz ettiğim nokta Fatih Terim'e 7 maç. Fatih Terim'in küfrettiğini biz gördük mü? Geçen sene Şenol Güneş'in Ali Palabıyık'a bayağı bir salladığını gördük ama.

Burada asıl itiraz ettiğim nokta Fatih Terim'e 7 maç. Fatih Terim'in küfrettiğini biz gördük mü? Geçen sene Şenol Güneş'in Ali Palabıyık'a bayağı bir salladığını gördük ama.
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O kadar ağır küfürler edildi ki Palabıyık onu tribüne gönderdi. Nedense rapora yumoş dökülüyor, vernelleriyor ve ceza 1 maça iniyor.

O kadar ağır küfürler edildi ki Palabıyık onu tribüne gönderdi. Nedense rapora yumoş dökülüyor, vernelleriyor ve ceza 1 maça iniyor.
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Galatasaray'a sıfır ceza verildi. Mustafa Cengiz'e ve Albayrak'a verilmedi. Bence biraz Fatih hocaya geçmişten gelen bir ceza olarak görüyorum. Bence 'sen de artık yettin' cezası bu.

Galatasaray'a sıfır ceza verildi. Mustafa Cengiz'e ve Albayrak'a verilmedi. Bence biraz Fatih hocaya geçmişten gelen bir ceza olarak görüyorum. Bence 'sen de artık yettin' cezası bu.
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Eşitler içinde daha eşit bir şey Türk futbolunda var mı var? Ulusoy döneminde vardı, Mehmet Ali Aydınlar döneminde vardı. Bu dönemde de var. Küfür ettiyse ceza verilecek.

Eşitler içinde daha eşit bir şey Türk futbolunda var mı var? Ulusoy döneminde vardı, Mehmet Ali Aydınlar döneminde vardı. Bu dönemde de var. Küfür ettiyse ceza verilecek.
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Hoca 'etmedim' diyor. Niye biz Fırat'a inanıyoruz. Fatih Terim küfretmedim diyor. Küfrettiyse verin; ama başka küfredenlere de verin. Benim dediğim bu."

Hoca 'etmedim' diyor. Niye biz Fırat'a inanıyoruz. Fatih Terim küfretmedim diyor. Küfrettiyse verin; ama başka küfredenlere de verin. Benim dediğim bu."
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