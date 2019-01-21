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'Adebayor'u F.Bahçe'ye veririm'

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 21.01.2019 08:28 | Son Güncelleme

Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, Emmanuel Adebayor'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Çelikler, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile konuştuğunu ve Gümüşdağ'ın Adebayor'u Fenerbahçe'ye verebileceğini söyledi.

'Adebayor'u F.Bahçe'ye veririm'

Medipol Başakşehir transfer çalışmalarıyla ilgili sürpriz bir iddia geldi. Robinho'yu kadrosuna katarak büyük sükse yapan Başakşehir'in ara transfer döneminde bir santrfor alacağı ve Adebayor ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

CNN Türk yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Adebayor'un Başakşehir'den ayrılacağını söyledi. Çelikler, "Göksel Gümüşdağ'a bunu sordum. 'Adebayor'u Galatasaray'a verir misiniz?' diye sordum. 'Galatasaray ve Beşiktaş'a vermem, şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz' yanıtını verdi. 'Fenerbahçe'ye verir misiniz?' diye sorduğumda 'Fenerbahçe'ye veririm' dedi." ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çelikler, Adebayor ile yolların ayrılması durumunda Başakşehir'in santrfor alacağını da öne sürdü.

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Medipol Başakşehir emmanuel adebayor Serdar Ali Çelikler göksel gümüşdağ

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