SPOR

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.10.2018 07:39 | Son Güncelleme

Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonrası spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler flaş bir iddiada bulundu. Serdar Ali Çelikler, "Kasım ayındaki Uluslar Ligi'nin son maçından sonra milli takımın başında Aykut Kocaman'ı görürüz" ifadesini kullandı.

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

CNN Türk'te canlı yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında Serdar Ali Çelikler, Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonrası Aykut Kocaman'ın milli takımı istediği iddiasında bulundu.

Serdar Ali Çelikler, "Biz Aykut Kocaman'ı görürüz Milli Takım'ın başında diye düşünüyorum. Kasım ayındaki Uluslar Ligi'nin son maçından sonra. Taraftarlar öyle söylüyorlar. Yerli hoca diyorlar. Yerli hoca kim? Fatih hocanın olacak hali yok. Mustafa Denizli takım çalıştırıyor, Şenol hoca şu an için yok. Eleme turnuvaları başladığında Milli Takım'ın başında yerli hoca olacağına eminim. Yılmaz Vural istiyor mu? İstiyor. Aykut hoca da istiyor. Ersun hoca olmayacak, o belli. O zaman 3 kişi arasında gözüküyor. Yılmaz Vural, Aykut Kocaman ve abisinin referansına göre sene sonu ayrılık gerçekleşirse Şenol hoca. Ben 3 teknik direktör dışında bir örnek görmüyorum" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ali Çelikler aykut kocaman a milli takım

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