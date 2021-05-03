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Serdar Aziz, BB Erzurumspor maçında yok

03.05.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, hafif ağrıları sebebiyle son anda BB Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Serdar'ın yerine Tisserand 11'de yer buldu.

Serdar Aziz, BB Erzurumspor maçında yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, hafif ağrıları sebebiyle son anda BB Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Serdar'ın yerine Tisserand 11'de yer buldu.

Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı 11'i şöyle: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesinde Serdar Aziz'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Belözoğlu "Serdar Aziz ağrıları olduğunu iletti, gelen raporlar da çok iyi gelmedi. Serdar bizim için önemli bir oyuncu. Riske etmek istemedik" dedi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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