Serdar Aziz'e Lazio'nun talip olduğu iddia edildi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışında kalan Serdar Aziz, İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olabilir.

Martin Caceres'i Juventus'a kiralık olarak gönderen Lazio yönetiminin defans hattındaki boşluğu Galatasaraylı savunma oyuncusu Serdar Aziz ile doldurmak istediği ifade edildi.

Serdar Aziz ve menajeri Haluk Canatar'ın bu transfer için istekli olduğu ve kısa sürede kritik gelişmelerin olabileceği belirtildi.

