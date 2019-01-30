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Serdar Aziz'e Lazio'nun talip olduğu iddia edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.01.2019 08:10 | Son Güncelleme

Galatasaray'da kadro dışı kalan milli futbolcu Serdar Aziz'e Lazio Kulübü talip oldu. Uruguaylı savunma oyuncusu Martin Caceres'i Juventus'a kiralık olarak gönderen Serie A ekibi, 28 yaşındaki oyuncu için sarı kırmızılı kulübün kapısını çaldı.

Serdar Aziz'e Lazio'nun talip olduğu iddia edildi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışında kalan Serdar Aziz, İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olabilir.

Martin Caceres'i Juventus'a kiralık olarak gönderen Lazio yönetiminin defans hattındaki boşluğu Galatasaraylı savunma oyuncusu Serdar Aziz ile doldurmak istediği ifade edildi.

Serdar Aziz ve menajeri Haluk Canatar'ın bu transfer için istekli olduğu ve kısa sürede kritik gelişmelerin olabileceği belirtildi.

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Galatasaray serdar aziz lazio

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