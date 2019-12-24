Serdar Aziz'e Rusya'dan 2 talip birden!

Fenerbahçe'de son haftalarda sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar Aziz'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Rusya’nın iki köklü kulübü tecrübeli stopere kanca attı.

Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan, Serdar Aziz için Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaları bekleniyor

GÖKDENİZ'DEN BİLGİ ALDILAR

Rubin Kazan Sportif Direktörü, Rus kulübünün efsane oyuncusu Gökdeniz Karadeniz’i telefonla arayarak sarı-lacivertli savunmacı ile ilgili bizzat bilgi aldı.

LİGDE 2 GOLÜ VAR

Serdar Aziz bu sezon savunmadaki kesiciliğinin yanı sıra Süper Lig'de 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

