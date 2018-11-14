Serdar Aziz: Fatih Terim'in varlığı ile sahaya çıkıyoruz

Serdar Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 10 maç ceza verilen Terim'in takım üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belirtti.

Terim'in kendilerinden istediği taktiği sahada en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarını aktaran milli futbolcu, "Onun sinerjisi bize yetiyor. Maçtan önce iyi hazırlıyor. Fatih hocanın varlığı ile sahaya çıkıyoruz. Geride kalan hafta da hocamız yoktu. Maça kadar bizimle beraber, sadece sahada yok. Tabii böyle olması bizim için kötü ama onun varlığı hepimize yetiyor. Hocamızın taktiğini zaten sahada uyguluyoruz. Geride kalan hafta da gördünüz zaten elimizden gelenin en iyisini yaptık, iyi de skor aldık." diye konuştu.

Galatasaray'da savunmadaki partnerleri Maicon ve Ozan Kabak ile de uyumlarının iyi olduğunu dile getiren Serdar Aziz, "Kim oynarsa oynasın ben elimden geleni yapıyorum. Ozan da genç arkadaşımız, o da iyi oynuyor. Bu hafta üçümüz beraber oynadık. Üçümüz de gayet iyiydik. Hocamız kime şans verirse gördüğünüz gibi herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor." ifadelerini kullandı.