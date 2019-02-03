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Serdar Aziz: Fenerbahçe armasını içimden gelerek öptüm

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesinde armayı öpen Serdar Aziz, konu hakkında konuştu.

Serdar Aziz: Fenerbahçe armasını içimden gelerek öptüm

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını taraftarın isteğiyle öptüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Serdar Aziz, "Mutluyum tabiki taraftarımızla buluştuk. Evet taraftarın bir isteği vardı. Ben de içimden gelerek Fenerbahçe armasını öptüm" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
serdar aziz Fenerbahçe Galatasaray

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