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Serdar Aziz ile Fatih Terim 3 Ocak Perşembe günü görüşecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.01.2019 19:18 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Serdar Aziz gelişmesi yaşandı. Kadro dışı kalan Serdar Aziz'in bugün Fatih Terim'le yapacağı görüşme ertelendi. Devre arası çalışmalarının ilk antrenmanına da çıkmayan Serdar Aziz'in Fatih Terim'le yarın (Perşembe) görüşmesi bekleniyor.

Serdar Aziz ile Fatih Terim 3 Ocak Perşembe günü görüşecek

Galatasaray'da kadro dışı kalan Serdar Aziz ile Fatih Terim arasında gün içinde yapılması beklenen görüşme ertelendi.

Fatih Terim ile Serdar Aziz'in yarın (3 Ocak) öğlen saatlerinde bir araya geleceği ve Serdar'ın deneyimli hocadan özür dileyeceği kaydedildi. Ailesi ile geçirdiği yılbaşının ardından ABD'den geri dönen Fatih Terim, Serdar Aziz ile ilgili son kararını yapılacak görüşmeden sonra verecek.

SERDAR İLE EREN DERDİYOK İLK İDMANDA YOK

Galatasaray'da devre arası çalışmaları da başlarken, ilk antrenmanda Serdar Aziz ile Eren Derdiyok yer almadı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray serdar aziz fatih terim

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