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Serdar Aziz'in tatil paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.12.2024 14:32
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Fenerbahçe'de Mourinho'nun gelişiyle forma şansı bulamayan Serdar Aziz, Fenerbahçe'den transfer görüşmeleri yapmak için izin isteyerek ayrılmıştı. Aziz'in sosyal medya hesabından tatil paylaşımı yapması tepkileri de beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Serdar Aziz'in tatil paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı!
Serdar Aziz

Serdar Aziz

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından forma şansı bulamayan ve gözden çıkarılan Serdar Aziz transfer görüşmeleri yapmak için yaz kampından ayrılırken şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşma sağlayabilmiş değil.

Fenerbahçe'ye veda eden ancak transfer olamadığı için maaşını almaya devam eden Aziz, lig ve Avrupa kupaları kadrolarına dahil edilmemişti.

TARAFTARLARI KIZDIRDI

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aziz son olarak eşiyle birlikte Paris'e yeni yıl tatiline giden Serdar Aziz Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak 'It doesn't matter summer or winter' (Yaz kış fark etmez) yazdı. Serdar Aziz'in o paylaşımının altına sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki yağdı.

Takımın stoper krizi yaşadığı dönemde kulüpten maaş almaya devam ettiği belirtilen Serdar Aziz'a gelen yorumlarda sert ifadeler kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Serdar Aziz son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Becao sezonu kapattı listeye eklenebilir. Sağlam bir serdar mevcut stoperlerin hepsinden iyidir ama sağlam.
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