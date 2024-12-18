Serdar Aziz'in tatil paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı!

Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından forma şansı bulamayan ve gözden çıkarılan Serdar Aziz transfer görüşmeleri yapmak için yaz kampından ayrılırken şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşma sağlayabilmiş değil.

Fenerbahçe'ye veda eden ancak transfer olamadığı için maaşını almaya devam eden Aziz, lig ve Avrupa kupaları kadrolarına dahil edilmemişti.

TARAFTARLARI KIZDIRDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aziz son olarak eşiyle birlikte Paris'e yeni yıl tatiline giden Serdar Aziz Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak 'It doesn't matter summer or winter' (Yaz kış fark etmez) yazdı. Serdar Aziz'in o paylaşımının altına sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki yağdı.

Takımın stoper krizi yaşadığı dönemde kulüpten maaş almaya devam ettiği belirtilen Serdar Aziz'a gelen yorumlarda sert ifadeler kullanıldı.