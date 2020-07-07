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Serdar Aziz, Kone ve Feghouli PFDK'ya sevk edildi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.07.2020 19:36 | Son Güncelleme

Galatasaraylı Sofiane Feghouli ve Fenerbahçeli Serdar Aziz, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Serdar Aziz, Kone ve Feghouli PFDK'ya sevk edildi!

PFDK, haftanın sevklerini açıkladı. Galatasaray'da Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Feghouli'nin durumu netlik kazandı.

PFDK'ya sevk edilen futbolcular:

Serdar Aziz
Arouna Kone
Feghouli

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