Serdar Aziz, Kone ve Feghouli PFDK'ya sevk edildi!

PFDK, haftanın sevklerini açıkladı. Galatasaray'da Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Feghouli'nin durumu netlik kazandı.
PFDK'ya sevk edilen futbolcular:
Serdar Aziz
Arouna Kone
Feghouli
Trabzonspor'da yeni transfer
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
F.Bahçe'den G.Saraylı yıldıza transfer teklifi!
Belözoğlu'ndan Mert Hakan'a büyük jest!
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