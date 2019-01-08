SPOR

Serdar Aziz transfer görüşmelerine başladığını açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.01.2019 08:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim'in kadro planlamasında yer almadığını açıkladığı 28 yaşındaki stoper Serdar Aziz resmi sosyal medya hesabından transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

Serdar Aziz transfer görüşmelerine başladığını açıkladı!

Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncusu Serdar Aziz, resmi sosyal medya hesabından transferiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Menajerinin yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile transfer görüşmelerine başladığı ve bu gelen teklifleri değerlendirdiğini belirten Serdar, "Transferimin içeriğinde belirlenen bonservis bedeli ve görüşülen kulüpler ve olası gelişmeler hakkında açıklama yapacak tek yetkili adres Galatasaray Spor Kulübü'dür." dedi.

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Serdar Aziz'in kadro planlamasında yer almadığını belirtmiş ve tecrübeli oyuncuya kariyerinde başarılar dilemişti.

Galatasaray'a 2016 yazında 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bursaspor'dan transfer olan Serdar Aziz sarı kırmızılı formayla 51 maçta görev aldı. Bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere 15 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

İşte Serdar Aziz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...

''Değerli spor kamuoyuna duyuru

Sözleşmeli olduğum kulübümün yönetimi tarafından menajerim aracılığı ile tarafıma, "teknik ekibin talebi doğrultusunda ayrılmam isteği ile kulüp bulunması" yönündeki karar iletildi. Bu karar sonrası tatilimi yarıda keserek İstanbul'a geldim ve menajerim ile buluşarak Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile görüşme yapmak istediğimi, bu sürece kadar da transfer konusunda hiç bir çalışma ve görüşme yapılmamasını rica ettim. Bu düşüncemi ve ayrıntıları menajerim aracılığı ile kamuoyuna duyurdum. Reel olarak devam eden süreçte menajerimin yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile transfer görüşmelerine başladığını ve gelen teklifleri değerlendirdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu esnada kulübüm ile sözleşmemin devam etmesi sebebi ve bonservisli bir oyuncu statüsünde olmamdan dolayı yapılan tüm görüşmeler menajerim tarafından kulübüme birebir şekilde iletilmektedir. Bu yüzden transferim içeriğinde belirlenen bonservis bedeli ve görüşülen kulüpler ve olası gelişmeler hakkında açıklama yapacak tek yetkili adres GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'dür. Tüm bu süreç içerisinde sessiz kaldığım gibi sosyal medyada zaman zaman değişik algılar oluşturulmak ve şahsımı yıpratmak için gösterilen çabaları üzüntü ile takip etmekteyim. Devam eden sürecin sonuna kadar aynı sessizliğimi koruyacağımı tüm spor kamuoyu ile paylaşarak saygılarımı sunarım...''

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Galatasaray serdar aziz

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