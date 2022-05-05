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Serdar Dursun, Arda Güler'in yeni adresini açıkladı! Taraftarlar şaştı kaldı...

05.05.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin ligi üst sıralarda bitirmesinde büyük rol oynayan Serdar Dursun, Arda Güler ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç oyuncunun yeni adresini açıklayan golcü oyuncu Fenerbahçeli taraftarlar tarafından eleştiriye uğradı.

Serdar Dursun, Arda Güler'in yeni adresini açıkladı! Taraftarlar şaştı kaldı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin 'imdat çekici' Serdar Dursun, bu sezon attığı kritik gollerle takımını üst sıralara taşıdı. Arda Güler hakkında konuşan Serdar Dursun, genç oyuncunun yeni adresini açıkladı.

"ÇOK DEĞİŞİK BİR YETENEK"

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Serdar Dursun takım arkadaşı genç futbolcu Arda Güler hakkında konuşarak, "Arda'yı yazdan beri tanıyorum. İlk idmanlarda gördüm. Kendini belli ediyor ister istemez. Herkes anlıyor çok değişik bir yeteneği olduğunu. Çok genç daha 17 yaşında. Bu sene oynadığı seneye göre çok müthiş işler yaptı. Çok da iyi ve temiz bir çocuk." dedi.

YENİ ADRESİNİ DUYURDU

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Serdar Dursun, "Benim her zaman gençlere önerim; Fenerbahçe gibi camialar çok büyük. Hele Türkiye'deki genç oyuncular için böyle baskılarla oynamak zordur. İlk sene biraz daha kolaydır ama seneye Arda için nasıl olacak onu bilemem. İnşallah sakatlık bela olmadan kendini geliştirir. Kişilik olarak böyle kalır. Fenerbahçe zordur, ister istemez acayip oyuncular var. Forma rekabeti de olacak. İnşallah son maçları da iyi geçirip Avrupa'ya gidecek" değerlendirmesini yaptı. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe taraftarı golcü oyuncuya tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Serdar Dursun Arda Güler
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