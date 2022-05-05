Serdar Dursun, Arda Güler'in yeni adresini açıkladı! Taraftarlar şaştı kaldı...

Fenerbahçe'nin 'imdat çekici' Serdar Dursun, bu sezon attığı kritik gollerle takımını üst sıralara taşıdı. Arda Güler hakkında konuşan Serdar Dursun, genç oyuncunun yeni adresini açıkladı.

"ÇOK DEĞİŞİK BİR YETENEK"

Serdar Dursun takım arkadaşı genç futbolcu Arda Güler hakkında konuşarak, "Arda'yı yazdan beri tanıyorum. İlk idmanlarda gördüm. Kendini belli ediyor ister istemez. Herkes anlıyor çok değişik bir yeteneği olduğunu. Çok genç daha 17 yaşında. Bu sene oynadığı seneye göre çok müthiş işler yaptı. Çok da iyi ve temiz bir çocuk." dedi.

YENİ ADRESİNİ DUYURDU

Serdar Dursun, "Benim her zaman gençlere önerim; Fenerbahçe gibi camialar çok büyük. Hele Türkiye'deki genç oyuncular için böyle baskılarla oynamak zordur. İlk sene biraz daha kolaydır ama seneye Arda için nasıl olacak onu bilemem. İnşallah sakatlık bela olmadan kendini geliştirir. Kişilik olarak böyle kalır. Fenerbahçe zordur, ister istemez acayip oyuncular var. Forma rekabeti de olacak. İnşallah son maçları da iyi geçirip Avrupa'ya gidecek" değerlendirmesini yaptı. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe taraftarı golcü oyuncuya tepki gösterdi.



