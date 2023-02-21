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Serdar Dursun bilmecesi çözülüyor! Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Açıklama geldi...

21.02.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Spor Toto Süper Lig'e ara verilmiş ve transfer dönemi uzatılmıştı. Kulüpler; afet bölgesine yardımlarını göndermeye devam ederken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyordu. Ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin santrforu Serdar Dursun'un da adı ayrılık iddialarıyla yan yana gelmişti. Oyuncuyla ilgili açıklama geldi...

Serdar Dursun bilmecesi çözülüyor! Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Açıklama geldi...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılan Türkiye yasa boğulmuştu. Spor camiası da felaketten etkilenmiş ve profesyonel futbol müsabakalarına mart ayının başına kadar ara verilmişti. Ara transfer dönemi için ise uzatma kararı alınmıştı.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

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Şu ana kadar kadrosuna Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i katan Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un geleceği merak ediliyordu.

İKİ KULÜP DEVREDE

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Sarı - lacivertlilerin santrfor oyuncusu için Khimki ve Rakow kulüplerinin devrede olduğu iddia edilmişti.

"RESMİ TEKLİF YOK AMA..."

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Serdar Dursun cephesinden Vole'ye yapılan açıklamada, "İlgilenen kulüpler var ama resmi teklif gelmedi; olsa bile kulüpten ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon 16 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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