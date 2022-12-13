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Serdar Dursun'dan beklenmedik açıklama! Herkes ayrılacağını konuşurken...

13.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı belli olmayan Serdar Dursun açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus'un son haftalarda şans vermeye başladığı milli oyuncu için fırsat doğdu. Özellikle Dünya Kupasına verilen arada çok çalışan ve antrenmanlarını aksatmayan Serdar Dursun'dan flaş açıklamalar geldi.

Serdar Dursun'dan beklenmedik açıklama! Herkes ayrılacağını konuşurken...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun konusu henüz netleşmiş değil... İlk 11'de oynayabileceği bir takımda forma giymek istediği bilinen milli forvet, Fanatik gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

"BENDEN BAŞKASI YOK"

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“Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben kariyerimin her anında rekabet içerisinde olan bir oyuncuydum. Almanya’da gol kralı olurken de bunu yaptım. Vazgeçmek diye bir şey bilmiyorum. Milli Takım hedefim vardı, bunu yakaladım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamak elbette kolay değil. Pes etmek istemiyorum. Takımıma katkı sağlayabileceğimi biliyorum ve bunu da gösterdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe için yapabileceğim çok şey olduğunu biliyorum ve bu rekabet içerisinde ben de varım. Fenerbahçe’nin son 20 yılına baktığınız zaman Semih Şentürk ve benden başka yerli forvet yok. Çünkü büyük bir takımdayız ve golcüler genelde star oyuncular oluyor ve yabancı tercih ediliyor. Bu da elbette rekabeti zorlaştırıyor ama benim çekincem yok. Rekabet takıma başarı getirir.”

"HOCAMIZIN TARZI PİVOT GOLCÜLER DEĞİL!"

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“Jorge Jesus, çok önemli bir teknik adam. Kariyerinde başardıkları ortada. Toplantılarda, antrenmanlarda, saha içinde hocayı can kulağıyla dinleyen bir insanım. Çünkü ben de ileride teknik direktör olmak istiyorum. Bu yüzden de onun hocalık tarzını çok yakından takip ediyorum. Oynattığı futbolu çok seviyorum. Çünkü ben ofansif düşünen bir oyuncuyum. O da Fenerbahçe’ye ofansif bir oyun oynatıyor. Hücum oyuncuları bu tarzda düşünen teknik adamlarla çalışmayı sever. Çünkü daha çok skor yapabilme fırsatınız olur. Ben de Jorge Jesus’un oynattığı oyun sistemi içerisinde şans bulduğum sürece çok daha fazla sonuca etki edebilme fırsatı yakalayacağımı düşünüyorum. Hocamızın tarzı pivot golcüler değil. Sürekli gezen, arayan forvetler istiyor. Ben de bu süreçte dikili oynamak yerine hocamızın dediklerini harfiyen yapmaya çalıştım. Sürekli kenarlara geldim.”


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