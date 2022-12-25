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Serdar Dursun ne yapıyor? Sahaya çıkıp birdenbire koşmaya başladı! Taraftarlar şaştı kaldı! ''Dellendi bu''

25.12.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuktu. Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulamayan milli oyuncu Serdar Dursun, karşılaşmanın son düdüğünden 20 dakika sonra kendi başına sahaya çıktı. Bordo-mavili taraftarların anlam veremediği o anlarda birden koşmaya başlayan Serdar Dursun tek başına antrenman yaptı.

Serdar Dursun ne yapıyor? Sahaya çıkıp birdenbire koşmaya başladı! Taraftarlar şaştı kaldı! ''Dellendi bu''
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından sahada ilginç bir olay yaşandı. Takım arkadaşlarının soyunma odasında olduğunu bilmesine rağmen sahaya çıkan Serdar Dursun, birdenbire koşmaya başladı.

TRABZONSPORLULAR KAMERAYA ÇEKTİ

Trabzonsporlu taraftarlar ilk önce ne olduğunu anlamadı. Sonrasında sahada koşan kişinin Serdar Dursun olduğunu görünce telefonlarıyla o anları kaydettiler. Serdar Dursun'un maçta oynamamasına rağmen neden böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremedi.

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