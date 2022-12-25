Serdar Dursun ne yapıyor? Sahaya çıkıp birdenbire koşmaya başladı! Taraftarlar şaştı kaldı! ''Dellendi bu''

Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından sahada ilginç bir olay yaşandı. Takım arkadaşlarının soyunma odasında olduğunu bilmesine rağmen sahaya çıkan Serdar Dursun, birdenbire koşmaya başladı.

TRABZONSPORLULAR KAMERAYA ÇEKTİ

Trabzonsporlu taraftarlar ilk önce ne olduğunu anlamadı. Sonrasında sahada koşan kişinin Serdar Dursun olduğunu görünce telefonlarıyla o anları kaydettiler. Serdar Dursun'un maçta oynamamasına rağmen neden böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremedi.



