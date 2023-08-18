Serdar Dursun sonunda anlaştı! Milli golcü İstanbul'da kaldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, santrfor transferinde mutlu sona ulaştı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYORDU

Yapılan transferlerin ardından forma şansı bulma ihtimali oldukça düşen Serdar Dursun, ilk 11'de mücadele edeceği bir takıma transfer olmak istiyordu. İstanbul'daki yerleşik düzenini bozmak istemeyen milli oyuncu yine bir İstanbul takımı olan Fatih Karagümrük ile anlaştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYORDU

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması terleten Serdar Dursun'un sözleşmesi önümüzdeki yıl bitiyordu. Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 64 maçta 19 gol, 9 asist kaydeden milli oyuncu için bonservis ücreti ödenmeyecek.

