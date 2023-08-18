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Serdar Dursun sonunda anlaştı! Milli golcü İstanbul'da kaldı

18.08.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyan Serdar Dursun ile anlaşma sağladı.

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, santrfor transferinde mutlu sona ulaştı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYORDU

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Yapılan transferlerin ardından forma şansı bulma ihtimali oldukça düşen Serdar Dursun, ilk 11'de mücadele edeceği bir takıma transfer olmak istiyordu. İstanbul'daki yerleşik düzenini bozmak istemeyen milli oyuncu yine bir İstanbul takımı olan Fatih Karagümrük ile anlaştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYORDU

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2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması terleten Serdar Dursun'un sözleşmesi önümüzdeki yıl bitiyordu. Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 64 maçta 19 gol, 9 asist kaydeden milli oyuncu için bonservis ücreti ödenmeyecek.

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