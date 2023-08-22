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Serdar Dursun'un maaşı tartışma konusu oldu! ''Bu olay imkansız''

22.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yapılan transferlerin ardından yedek kulübesine hapsolan Serdar Dursun'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Polonya ekibi Rakow ile anlaşma aşamasına gelen milli golcünün maaşı problem yarattı.

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun çıkmazı yaşanıyor. İlk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olarak kariyerine devam etmek isteyen milli golcünün maaşı başına dert açtı.

RAKOW İLE ANLAŞTI FAKAT...

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Polonya ekibi Rakow ile prensipte anlaşan Serdar Dursun, kontrat pazarlığına başlayınca beklemediği bir cevap aldı. Fenerbahçe'den net 800 bin euro maaş alan Serdar Dursun, Rakow'dan da aynı maaşı talep edince Rakow yöneticileri ''Bu olayı karşılamamız imkansız'' diyerek masadan kalktı.

İNDİRİM BEKLENİYOR

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Serdar Dursun'dan indirim bekleyen Rakow, milli golcünün bu teklife yanaşmamasının ardından alternatif arayışlarına başladı. Kazandığı parayı kaybetmek istemeyen Serdar Dursun, bu maaşı verebilecek bir takım bulması halinde Fenerbahçe'den ayrılacak.

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Serdar Dursun fenerbahçe

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