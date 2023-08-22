Serdar Dursun'un maaşı tartışma konusu oldu! ''Bu olay imkansız''

Fenerbahçe'de Serdar Dursun çıkmazı yaşanıyor. İlk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olarak kariyerine devam etmek isteyen milli golcünün maaşı başına dert açtı.

RAKOW İLE ANLAŞTI FAKAT...

Polonya ekibi Rakow ile prensipte anlaşan Serdar Dursun, kontrat pazarlığına başlayınca beklemediği bir cevap aldı. Fenerbahçe'den net 800 bin euro maaş alan Serdar Dursun, Rakow'dan da aynı maaşı talep edince Rakow yöneticileri ''Bu olayı karşılamamız imkansız'' diyerek masadan kalktı.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Serdar Dursun'dan indirim bekleyen Rakow, milli golcünün bu teklife yanaşmamasının ardından alternatif arayışlarına başladı. Kazandığı parayı kaybetmek istemeyen Serdar Dursun, bu maaşı verebilecek bir takım bulması halinde Fenerbahçe'den ayrılacak.

