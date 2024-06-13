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Serdar Dursun'un yeni adresi belli oluyor! Ersun Yanal ikna etti, Amedspor'a gidiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.06.2024 11:23
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TFF 1. Lig ekibi Amedspor yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Ersun Yanal, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için büyük mesafe aldı.

Serdar Dursun'un yeni adresi belli oluyor! Ersun Yanal ikna etti, Amedspor'a gidiyor...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
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Serdar Dursun'un Fenerbahçe macerası sona erdi. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren milli oyuncu Amedspor ile anlaşmak üzere...

ERSUN YANAL FAKTÖRÜ

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Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getiren Amedspor, yatırımlarına devam ettirmeye devam ediyor. Bir sonraki sezon Süper Lig'e çıkmak için yoğun mesai harcıyan Amed yetkilileri Serdar Dursun'u Ersun Yanal aracılığı ile ikna etti.

TAKIMIN EN ÇOK KAZANANI OLACAK

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Serdar Dursun'a yüklü bir maaş vermeye hazırlanan Amedspor, milli oyuncuyu takımın en çok kazananı haline getirecek. Sözleşmesine 'en çok kazananla eşitleme maddesi' de koyan Amedspor, böylelikle Serdar Dursun'a reddedilmesi zor bir teklif yaptı. Ersun Yanal aracılığı ile teklife okey veren Serdar Dursun, EURO 2024 sonrası nihai kararını açıklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Dursun amedspor
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