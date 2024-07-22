SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Serdar Dursun'un yeni adresi belli oluyor! İstanbul'da kaldı

Serdar Dursun'un yeni adresi belli oluyor! İstanbul'da kaldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.07.2024 10:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan isimlerden Serdar Dursun'un Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi biterken golcü oyuncunun yeni adresi belli oluyor. İşte detaylar...

Serdar Dursun'un yeni adresi belli oluyor! İstanbul'da kaldı

Geçtiğimiz sezon başında Karagümrük'ten döndüğü Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan ve devre arasında yeniden Karagümrük'e kiralanan Serdar Dursun'un sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesi sona erdi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Süper Lig'den birçok talibi olan 32 yaşındaki futbolcuya son olarak İstanbul Boğazı'nın karşı yakasından talip çıktı.

SARIYER, RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

thumbs_b_c_96ff756041a29952423ab73f150324e4

TFF 1. Lig'e çıkma hedefirdeki Sarıyer Kulübü, Serdar Dursun’u transfer etmek için resmi olarak görüşmelere başladı.

KONYASPOR VE VANSPOR DA İSTİYOR

serdar_dursun

32 yaşındaki golcü futbolcuyu aynı zamanda Süper Lig ekibi Konyaspor ve TFF 2. Lig Kırmızı Grupta üst lige çıkma mücadelesi veren Vanspor da transfer etmek istiyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
UEFA'ya resmen bildirildi! Mourinho 9 ismi kadro dışı bıraktıUEFA'ya resmen bildirildi! Mourinho 9 ismi kadro dışı bıraktı
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Serdar Dursun son dakika fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Yaylada hayvanlarla video çekmişti! MasterChef yarışmacısı olunca sosyal medya yıkıldı

Yaylada hayvanlarla video çekmişti! MasterChef yarışmacısı olunca sosyal medya yıkıldı

Barış Alper imzayı attı, eşyalarını toplamak için Türkiye'ye geldi!

Barış Alper imzayı attı, eşyalarını toplamak için Türkiye'ye geldi!

‘Bodrum pahalı değil’ savunması

‘Bodrum pahalı değil’ savunması

Mourinho'nun bir telefonu yetti! Yeni golcü uçağa biniyor

Mourinho'nun bir telefonu yetti! Yeni golcü uçağa biniyor

G.Saray'da Muslera krizi! Duyunca çok sinirlendi, başkana tepki gösterdi

G.Saray'da Muslera krizi! Duyunca çok sinirlendi, başkana tepki gösterdi

Göztepe'ye Fenerbahçe'den 2 transfer!

Göztepe'ye Fenerbahçe'den 2 transfer!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.