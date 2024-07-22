Serdar Dursun'un yeni adresi belli oluyor! İstanbul'da kaldı

Geçtiğimiz sezon başında Karagümrük'ten döndüğü Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan ve devre arasında yeniden Karagümrük'e kiralanan Serdar Dursun'un sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesi sona erdi.

Süper Lig'den birçok talibi olan 32 yaşındaki futbolcuya son olarak İstanbul Boğazı'nın karşı yakasından talip çıktı.

SARIYER, RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

TFF 1. Lig'e çıkma hedefirdeki Sarıyer Kulübü, Serdar Dursun’u transfer etmek için resmi olarak görüşmelere başladı.

KONYASPOR VE VANSPOR DA İSTİYOR

32 yaşındaki golcü futbolcuyu aynı zamanda Süper Lig ekibi Konyaspor ve TFF 2. Lig Kırmızı Grupta üst lige çıkma mücadelesi veren Vanspor da transfer etmek istiyor.