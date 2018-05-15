Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!

Yeni sezonda kadronun yerli kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray'ın ilk hedefi Serdar Gürler.
Sözleşmesi sona erecek olan Yasin Öztekin'le yola devam etmeyi düşünmeyen Sarı- Kırmızılılar, Osmanlıspor formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Serdar Gürler'e kanca attı.
Devre arasında da adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu, Fatih Terim faktörü nedeniyle transfere sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 29 maçta forma giyerken, takımına 12 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. (Takvim)
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