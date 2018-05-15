SPOR

Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

Süper Lig'den düşen 3. takım olan Osmanlıspor'un yıldızı Serdar Gürler'in yeni adresi belli oldu. Galatasaray'ın Serdar Gürler ile ilgilendiği ve Serdar Gürler'in de bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!

Yeni sezonda kadronun yerli kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray'ın ilk hedefi Serdar Gürler.

Sözleşmesi sona erecek olan Yasin Öztekin'le yola devam etmeyi düşünmeyen Sarı- Kırmızılılar, Osmanlıspor formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Serdar Gürler'e kanca attı.

Devre arasında da adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu, Fatih Terim faktörü nedeniyle transfere sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 29 maçta forma giyerken, takımına 12 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. (Takvim)

Ahmet Çakar çocukken Galatasaraylı olduğunu açıkladı!Ahmet Çakar çocukken Galatasaraylı olduğunu açıkladı!
Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı! Göztepe maçı için taraftara büyük sürprizGalatasaray Başkanı Cengiz açıkladı! Göztepe maçı için taraftara büyük sürpriz
Galatasaray forma ve kombine satışlarından büyük gelir elde etti!Galatasaray forma ve kombine satışlarından büyük gelir elde etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
serdar gürler Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!

Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!

Everton Sam Allardyce'ın yerine Marco Silva'yı getirmeyi planlıyor

Everton Sam Allardyce'ın yerine Marco Silva'yı getirmeyi planlıyor

Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!

Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!

Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı! Göztepe maçı için taraftara büyük sürpriz

Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı! Göztepe maçı için taraftara büyük sürpriz

Galatasaray forma ve kombine satışlarından büyük gelir elde etti!

Galatasaray forma ve kombine satışlarından büyük gelir elde etti!

Fatih Terim 12 ismin biletini kesti!

Fatih Terim 12 ismin biletini kesti!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray başkan adaylarının oy pusulalarının renk seçimi yapıldı

Galatasaray başkan adaylarının oy pusulalarının renk seçimi yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.