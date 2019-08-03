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Serdar Ortaç: Evlilik normal bir şey değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sahne alan Serdar Ortaç sevenleriyle bir araya geldi. Ortaç zaman zaman şarkılarını koltukta söyledi. Ortaç'ın evlilik hakkındaki sözleri de hayranlarını güldürdü.

Serdar Ortaç: Evlilik normal bir şey değil

Beyşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası 15. Göl Festivali’nde hayranlarıyla buluşan pop müzik sanatçısı Sertar Ortaç, konser programında buluştuğu hayranlarını sevilen şarkılarıyla eğlendirdi. Sevenlerinin de şarkılarında eşlik ettiği Ortaç, zaman zaman konserine koltuk üzerinde oturarak devam etti.

EVLİLİK ÜZERİNE KONUŞTU

Sahnede konuşan Ortaç, kendisinin 45 yaşında evlendiğini hatırlatarak, “Başka kimseye ‘canım, cicim, bebeğim' diyemiyorsun. Artık sadece hanımına aitsin, ona göre evleneceksin. Ben 45 sene bekledim, sonunda hayatımın aşkını buldum. Biraz geç oldu. Abi sakın sen o kadar bekleme, en fazla 25, hadi 27 diyelim. Evlilik normal bir şey değil kızlar, yani iki tane deli olmanız lazım” dedi. (İHA)

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