Serdar Ortaç'ı isyan ettiren karar! "Sanki namus suçu işledim"

Son zamanlarda açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla sık sık gündeme geliyor.

Yıllardır MS hastalığına karşı verdiği mücadelesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı son dönemlerde geçirdiği sıkıntılı süreçlerle adından söz ettiriyor.

Sağlık sorunları, kumar borçları, alkol ve sigara derken eski halinden eser kalmayan Serdar Ortaç, TikTok'ta canlı yayın açarak takipçileriyle dertleşiyordu.

Ancak bu yayınlarda ipin ucunu kaçırarak ağır küfürler eden Ortaç’ın hesabı TikTok tarafından kapatılmıştı.

Radikal bir karar alıp alkol ve sigarayı bırakan Serdar Ortaç bu sefer de Instagram hesabı üzerinden açtığı canlı yayınla dikkat çekti.

Yine canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanıp küfürlü konuştuğu için TikTok hesabının kapatıldığını açıklayan Ortaç "Sanki namus suçu işledim" diyerek tepki gösterdi.

"ALLAH BAŞKA DERT VERMESİN"

Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:

"TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram'ın..."

Sosyal medyada şarkıcının paylaşımı ile ilgili yorum yağdı. Takipçileri Ortaç'a "Ya bu adama nazar mı değdi bu nasıl şansızlık", "Abi kaç yaşında adamsın TikTok nedir", "Bu adamın başına gelmeyen kalmadı", "Allah başka dert vermesin" gibi yorumlar yaptı.







