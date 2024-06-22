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  4. Ünlü oyuncu Pelin Akil'in evine giren kocaman böcek ağızları açık bıraktı! Adeta eli kadardı

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in evine giren kocaman böcek ağızları açık bıraktı! Adeta eli kadardı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 11:58
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Pelin Akil'in evine giren hayvan endişeye neden oldu. "Elim kadardı" diyen Akil, hayvanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in evine giren kocaman böcek ağızları açık bıraktı! Adeta eli kadardı

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Akil hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Akil bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğadaki böcek sayısı da hızla arttı. Bu böcekler zaman zaman evlere de misafir oluyor.

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"DÜN BAHÇEMİZE ZİYARETE GELDİ"

Böcekleri evine son olarak misafir eden ünlü oyuncu Pelin Akil oldu. Ancak Akil'in evine giren böceğin büyük olması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Evine giren böceğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Akil, üstüne de şu notu düşerek takipçilerinden yardım istedi:

"Dün bahçemize ziyarete geldi, elim kadardı abartmıyorum. Bu nedir?"

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Vitrin


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Pelin Akil
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