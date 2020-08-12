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Serdar Ortaç ilk kez açıkladı! Eski eşi Chloe Loughnan'a para mı teklif etti?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Popçu Serdar Ortaç, önceki gün Bebek’te bisiklet sürerken görüntülendi. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği yönündeki iddiaya yanıt verdi

Serdar Ortaç ilk kez açıkladı! Eski eşi Chloe Loughnan'a para mı teklif etti?

Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür’le barışmasını hatırlatan muhabirlere, “Yeni biri değil kendisi. İnsan sevdiklerinin yanında olmasını ister” diyerek cevap verdi.

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Bir televizyon programında eski eşi Chloe Loughnan’ı özlediğini belirten Serdar Ortaç, konu ile ilgili sorular karşısında, “Bana o an sorulan soru üzerine demiştim. İsterdim yanımda" dedi.

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YANINDA KALMASI İÇİN 500 BİN TL Mİ TEKLİF ETTİ?

İrlandalı eski eşi Chloe Loughnan’a yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddiaları hatırlatılan Serdar Ortaç, “Öyle bir şey yok tabii ki. Çok ayıp bir teklif. Öyle bir isteğim olmadı” diyerek iddiaları yalanladı. (SnobMagazin)

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