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Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklıkla ilgili Seren Serengil konuştu! "Alkol aldığında..."

28.03.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklıkla ilgili Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında açıklama yaptı. Seren Serengil arkadaşıyla ilgili ilaçlarla birlikte alkol tükettiğinde çok terlediğini söyledi.

Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklıkla ilgili Seren Serengil konuştu! "Alkol aldığında..."

Serdar Ortaç'ın hafta sonu ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Seren Serengil, yakın arkadaşı olan Serdar Ortaç'ın o görüntüsünün ardından açıklamalarda bulundu. Serengil Ortaç'ın rahatsız olduğunu ve sürekli aşırı şekilde terlediğini ifade etti.

Seren Serengil Serdar Ortaç'in ilaçlarla birlikte alkol tükettiğinde çok terlediğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

Ne yaptın Serdar Ortaç! Pantolonundaki ıslaklık şoke ettiNe yaptın Serdar Ortaç! Pantolonundaki ıslaklık şoke etti

"Ben bunun terleme olabileceğini düşünüyorum. Ter içinde oluyor sahnede. Daha önce de masaya geldi vermedik bunu. Aslında alkolü içmediği zaman sahneye coşturuyor. Ama alkol aldığında aşırı terleme oluyor belki pantolonda da olmuştur. İhtimal vermek istemiyorum. Belki terliyoruz o olabilir" dedi.

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Ne yaptın Serdar Ortaç! Pantolonundaki ıslaklık şoke ettiNe yaptın Serdar Ortaç! Pantolonundaki ıslaklık şoke etti
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Serdar Ortaç Seren Serengil
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